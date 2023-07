La selección femenina de Colombia se estrenó este lunes 24 de julio en la IX Copa Mundial Femenina Mayores de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, en lo que será la tercera participación de la selección en estas competencias.

Son cuatro jugadoras de Bogotá las que hacen parte del combinado femenino nacional, Catalina Pérez, Lady Andrade, María Camila Reyes y Leicy Santos, la cuota bogotana en la lista de 23 jugadoras escogidas por el técnico nacional, Nelson Abadía. Las tres primeras nacidas en Bogotá y Leicy originaria de Lorica, Córdoba, pero hecha futbolísticamente en la capital, en el Club Besser, la Liga de Bogotá e Independiente Santa Fe.

Daniela Arias (3) hizo el gol de Colombia. En la foto marca a Eugene Le Sommer. Foto: Franck Fife. AFP

En este mundial, los 32 equipos fueron distribuidos en ocho grupos de cuatro selecciones cada uno, y luego de disputar los tres juegos de la primera fase, pasarán a los octavos de final los dos primeros de cada uno.

Colombia quedó en el Grupo H y sus juegos serán así:

-Lunes 24 de julio, 9:00 p.m. vs. Corea del Sur en Sídney.

-Domingo 30 de julio, 4:30 a.m. vs. Alemania en Sídney.

-Jueves 3 de agosto, 5:00 a.m. vs. Marruecos en Perth.

Son 15 las jugadoras nacionales –entre ellas María Camila Reyes- que debutan en la Copa Mundial de Mayores. Y hay ocho que ya la jugaron; de ellas, Lady Andrade es una de las cuatro con experiencia en las participaciones mundiales de 2011 y 2015 - con Daniela Montoya, Diana Ospina y Catalina Usme.



De 2011 solo está Sandra Sepúlveda, y en el grupo de 2015 están las bogotanas Catalina Pérez y Leicy Santos, además de Carolina Arias.



Colombia participará en la IX Copa Mundial Femenina Mayores de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023, evento que por primera vez tendrá en competencia a 32 selecciones de los cinco continentes, equiparando al Campeonato Mundial Masculino.

Las ciudades sede de la Copa Mundial son Brisbane, Adelaida, Melbourne, Perth y Sidney en Australia, y Auckland, Dunedin, Hamilton y Wellington en Nueva Zelanda.

Las bogotanas

- Lady Patricia Andrade Rodríguez (volante-delantera), nació el 10 de enero de 1992 (31 años). Se inició en el fútbol de salón, destacándose por su dominio de balón. Es la jugadora con más trayectoria, jugando en Estados Unidos, España, Turquía, Colombia, Italia y Brasil (actualmente, en Real Brasilia). En Selecciones Colombia está desde 2008 jugando Suramericano Sub-17 (2008), Suramericano Sub-20 y Mundial Sub-20 en 2010 (fueron cuartas), y Mundial de Mayores 2015.



- Catalina Pérez Jaramillo (portera), nació el 8 de noviembre de 1994 (28 años). Se inició en Estados Unidos, a donde fue a vivir desde pequeña. Jugó en Boca Ratón, y en 2019 debutó en el New England Mutiny. Pasó a Italia (Fiorentina y Nápoles), y luego fue a España (Real Betis), y ahora actúa en el Aval FC de Brasil. En Selección Colombia está desde 2010 jugando Mundial Sub-20 de 2010, y Mundial de Mayores 1015 (fue expulsada) y la Copa América de 2022.



- María Camila Reyes Calderón (volante), nació el 11 de mayo de 2002 (21 años). Es una de las más jóvenes del equipo y su rendimiento con Equidad Seguros, Llaneros, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, en la liga profesional colombiana, la llevaron a la Selección tricolor para jugar Suramericano Sub-17 en 2018 y Suramericano Sub-20 en 2022, y el Mundial Sub-20 en 2022, siendo capitana nacional, y ahora fue convocada al de Mayores.



- Leicy María Santos Herrera (volante), nació el 16 de mayo de 1996 (27 años) en Lorica -Córdoba-, donde empezó a jugar. Llegó a la capital a los 13 años, en 2009 y se vinculó al Club Besser. De ahí pasó a la selección Bogotá y luego a Santa Fe, siendo campeona de la primera liga profesional en 2016. Enseguida a Selección Colombia en todas las categorías, logrando destacadas actuaciones. Desde 2019 juega en Atlético de Madrid y ha sido campeona de la Copa de la Reina.



Un poco de historia



Luego de varios intentos y debido al auge del balompié femenino en muchos países, la FIFA creó en 1991 la Copa Mundial Femenina de Fútbol, que en 2023 llega a su edición número nueve.



Estados Unidos (4 veces), Alemania (2 veces), Noruega (1 vez) y Japón (1 vez) son los únicos que han sido campeones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.



Será la tercera ocasión en que Colombia participe en la Copa Mundial Femenina Mayores de la FIFA. La primera fue en Alemania 2011 (eliminada en primera ronda) y la segunda en Canadá 2015 (eliminada en octavos de final).



Colombia ha participado en nueve Copa Mundiales Femeninas en todas las categorías desde 2008, cuando comenzó la reciente historia del fútbol femenino.



Cinco veces en la Sub-17 (2008, 2012, 2014, 2018 y 2022); dos veces en la Sub-20 (2010 y 2022); y dos veces en las mayores (2011 y 2015). Va para su décima cita mundialista.

Sus mejores participaciones han sido: subcampeona del mundo Sub-17 en 2022; cuarta en el Sub-20 de 2010; séptima (cuartos de final) en el Sub-20 de 2022, y octavos de final de la de mayores en 2015.

