Cuatro factores que tienen en jaque la calidad del aire en Bogotá

Bogotá vuelve a estar en alerta amarilla, la segunda en el año, y bajo una serie de medidas que buscan reducir las emisiones de material particulado al aire. Y aunque la decisión de la Secretaría de Ambiente es temporal, mientras mejoran las condiciones meteorológicas y se reduce la concentración de emisiones en el cielo capitalino, las emergencias ambientales parecen ser una historia a la cual los bogotanos van a tener que acostumbrarse.

En el último año, la capital ha estado en cinco ocasiones en la misma situación, tres de ellas se han concentrado en un polígono de cinco localidades y dos, incluida la actual, han abarcado a toda la ciudad (ver recuadro).



El argumento principal de la Administración para declarar en el pasado jueves la nueva alerta se basa en los incendios forestales en los llanos colombo-venezolanos, incluso en Cundinamarca. De hecho, el incendio de Quetame, en el oriente del departamento, se volvió a activar y ayer estaba fuera de control. Pero también se han presentado dentro de la ciudad, como lo fue el caso del humedal Tibanica. Y aunque en muchos casos se sospecha que detrás puede haber manos criminales, pocos han terminado con decisiones judiciales.

Ese material que produce el fuego es transportado luego por los vientos hacia la sabana y la capital del país, incluso más allá de las cordilleras Oriental y Central. Por eso no solo resulta afectada Bogotá, sino también Medellín y Bucaramanga.



“No es la temporada de incendios más grave que hemos vivido, pero son incendios muy cerca, como los de La Macarena. Es un material que se arrastra con un retraso de un par de días, pero llega a la ciudad, sin duda”, dice la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Pero Ricardo Morales, director del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes y quien ha estudiado el tema, considera que el aporte de los incendios “es pequeño comparado con el de las fuentes móviles y fuentes fijas de la ciudad”. Morales estima que en un mes de febrero típico las conflagraciones pueden contribuir con cerca del 10 % de la contaminación.

Esa opinión la comparte Eduardo Behrentz, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes y experto en sostenibilidad urbana, para quien los incendios son “la gota que rebosa la copa, que nos lleva a la emergencia”, pero no es la causa principal de esta.



De acuerdo con los expertos, las alertas en Bogotá son por una confluencia de varios factores, entre ellos, y tal vez el más importante, la contaminación producida por vehículos, con el 79 % de las emisiones de material particulado, y las industrias, con el 21 %, los cuales aún no han sido resueltos. Por el contrario, permanecen año tras año y se agudizan en las épocas secas, como en los meses de diciembre, enero y febrero.

En este periodo es cuando aparece la llamada inversión térmica, un fenómeno meteorológico en el cual hay poca nubosidad, alta radiación solar y elevadas temperaturas. Esto lleva a que el aire se caliente a mayor altura y se vuelva frío a nivel de la superficie. Eso explica por qué en las noches y madrugadas aparecen las heladas, pero las mañanas y tardes son calientes, llegando a 23 o 24 grados centígrados.



Esto fue lo que sucedió 48 horas antes de que se declarara la emergencia ambiental, que fue acompañada de medidas restrictivas para las industrias, desde las 12:01 de este sábado hasta las 11:59 a. m., y los vehículos de carga desde las 5 p. m. hasta las 10 p. m. En el caso de los carros particulares y las motos, el pico y placa el sábado cobijó a las placas terminadas en número impar de 6:30 a. m. a 6 p. m., y de 6:30 a 2 p. m. hoy (domingo) a las pares. Sin embargo, para estos automotores particulares las reglas cambian a partir de mañana, cuando la restricción se vuelve extendida, de 6:30 a. m. a 7:30 p. m. para los impares. El martes será lo mismo para los pares.

Según la Secretaría de Movilidad, en la ciudad hay 2,39 millones de vehículos que todos los días están generando smog, pero con las restricciones salen de circulación en una jornada aproximadamente 46.000 vehículos de carga, 914.000 particulares y 234.000 motocicletas.



Y si bien las prohibiciones a los camiones de más de 10 años de vida, que contribuyen con el 38,5 % de las emisiones móviles, y a las industrias que utilizan combustibles sólidos y líquidos han sido bien recibidas por los expertos, no genera el mismo consenso el pico y placa a los vehículos particulares.



Eduardo Behrentz considera que prohibir que los carros salgan a la calle es una medida de contingencia que no resuelve los problemas de fondo: “Tenemos una industria que utiliza combustibles que no son los más limpios, lo mismo ocurre con los vehículos de carga pesada y los del SITP, sobre todo el provisional, pues la mayoría no tienen sistemas de control de emisiones”.



La alcaldesa Claudia López acepta que el pico y placa no es la solución a los problemas de contaminación de la ciudad, pero sí lo es cambiar los hábitos de vida y usar medios más limpios de transporte. Por eso, aclara, “se restringe el uso de todos los que contaminan: carga, particulares y motos”.

A todo esto se suma un hecho que no muchos ven. Según Omar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, el mal estado de las vías y obras civiles generan emisiones de material que termina afectando la salud de los bogotanos.



Pero más allá de cuál es la principal causa de la contaminación del aire capitalino, lo que deja claro el debate es que hay una serie de factores que sumados todos en medio de unas condiciones propicias, como el clima y los vientos, han llevado a que la capital del país esté viviendo su segunda emergencia por mala calidad del aire en un mes y su quinta en un año.

‘Nos tomará unos años corregir’

ENTREVISTA A CAROLINA URRUTIA, SECRETARIA DE AMBIENTE.

¿Cómo están atacando los problemas del aire?

Frente a la coyuntura estamos usando las herramientas como el pico y placa y haber extendido la alerta a toda la ciudad, esas son las medidas a corto plazo.



¿Y a largo plazo?

Eso es un tema estructural que nos tomará unos años para corregir. Tenemos una mezcla de herramientas, una es el ordenamiento territorial. ¿Cómo nos aseguramos que la industria esté en los lugares correctos y no cerca de poblaciones vulnerables?



Y las fuentes móviles...

Estamos viendo cómo puede contribuir la ciudad con el Gobierno Nacional en la transición tecnológica de las fuentes móviles y de las fuentes fijas. Pero todos también debemos cambiar de hábitos, el cambio climático es responsabilidad de todos, es un tema que implica cultura ciudadana y pequeños sacrificios, no echarle la culpa a un solo sector, sino que cada uno tenga responsabilidades.

Redacción Bogotá

EL TIEMPO