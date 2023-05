Antes de la pandemia del covid-19, Colombia tenía preocupantes cifras en comprensión lectora. Hoy, de acuerdo con un informe del Banco Mundial y Unicef, en colaboración con la Unesco, cuatro de cada cinco niños y niñas de 10 años de edad no puede leer o entender lo que lee.



Según estudio, el 80 por ciento de los niños menores de 10 años no comprenden lo que leen, mientras entre los adolescentes son el 50 por ciento. Es decir, uno de cada dos estudiantes de 15 años evaluados, no pueden relacionar lo que han leído con su contexto.

Sin embargo, Colombia no es el único país con discretos resultados en comprensión lectora en América Latina y el Caribe (ALC). Según el informe, que se denominó 'Dos años después: salvando a una generación', se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en esta región no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora.

Durante la pandemia, la crisis de aprendizaje de la región se agravó. "Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la covid-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años. La evidencia que surge a lo largo de ALC apoya estas estimaciones", señala el estudio.



Además, el informe indica que esas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.



"Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela por covid-19 más largos y constantes del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje", concluyó el análisis.



En este mismo sentido, el informe señala que los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.



América Latina y el Caribe ya perdió más de diez años de avances en términos de aprendizaje a causa de los dos años de cierre de escuelas por el covid-19.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS