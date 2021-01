¡Ojo! Estas son las localidades de Bogotá que entran a cuarentena

Con la intención de seguir mitigando el aumento en los contagios de coronavirus en Bogotá, este lunes 18 de enero empezará una nueva etapa del reto '2 semanas por la vida', una idea de la Alcaldía Distrital para implementar medidas de bioseguridad, autocuidado y cuarentenas estrictas sectorizadas.



Así las cosas, llegó el momento para que las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme y Tunjuelito entren a cuarentena estricta: oficialmente, empezarán este lunes y deberán cumplirla hasta el próximo jueves 28 de enero (11:59 p.m.).



Además, tendrán un toque de queda entre las 8 p.m. y las 4:59 a.m. de cada día.



Entre el pasado viernes 15 de enero y este lunes 18 a las 4 a.m. toda la ciudad estuvo en cuarentena estricta, tras decisión de la Alcaldía.



¿Qué se puede hacer?

Como ha sido una constante, en estas localidades no estarán abiertos comercios no esenciales ni se permitirá la movilidad libre, a menos que deba abastecerse (una persona por familia), cumplir con trámites y que esté entre las excepciones (personal de salud y algunas profesiones o cadenas de abastecimiento).



Podrá ejercitarse por una hora y sacar a pasear su mascota, si aplica, por 20 minutos. El horario para realizar estas actividades es entre las 5 a.m. y las 7:59 p.m.



Y si tiene viajes planeados, puede cumplir con ellos, así como con reservas en hotel.



Los restaurantes funcionarán con domicilios.



Bogotá ha entrado en localidades por localidades desde el 5 de enero. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las otras localidades

Este lunes 18, a las 4 a.m., las localidades de Usaquén, Suba y Engativá terminarán su confinamiento estricto, que empezó el pasado 5 de enero.



Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, por su parte, empezaron, oficialmente, una cuarentena el pasado 11 de enero.



Hay que recordar que durante el puente de Reyes toda la ciudad estuvo en confinamiento estricto.



Kennedy y Fontibón tendrán que cumplir con la norma hasta el 21 de enero a las 11:59 p.m., mientras que Teusaquillo lo hará hasta el 18 a las 4 a.m.



Tendencias EL TIEMPO