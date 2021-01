Atención: Estos son los detalles de la nueva cuarentena en Bogotá

Ante la posible llegada de la nueva variante de covid-19 a Bogotá, detectada en el Reino Unido, y los actuales indicadores de covid-19 en la capital de Colombia, la Alcaldía Mayor confirmó un paquete de medidas.



“Es duro iniciar el año tomando estas medidas, pero de todos depende que este segundo pico lo pasemos rápido. Nos enfrentamos a posibles fenómenos como la nueva cepa y por eso debemos extremar todas las medidas para protegernos. Bogotá siempre ha sido ejemplo de cuidado durante toda la pandemia, no podemos bajar la guardia. Si nos cuidamos, salvamos nuestra vida y la de miles de personas en la ciudad”, afirmó la alcaldesa Claudia López.

Alerta Roja

En todo Bogotá y en el sistema hospitalario.

Cuarentena en el Puente Festivo: Del 7 de enero al 12 de enero

Bogotá acoge y acata la instrucción del Gobierno Nacional. Así las cosas, así quedan las medidas para el Puente Festivo de Reyes.



Habrá restricción, en todo Bogotá, a la circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 11:59 p.m,. del jueves 7 de enero hasta las 4 a.m. del martes 12 de enero. La medida va de corrido.



"Es como si estuviéramos haciendo otro simulacro de cuarentena total", dijo López. y enfatizó: "Cuatro días seguido con la movilidad restringida. Viernes, sábado, domingo y lunes. Toda la población de Bogotá debe quedarse en casa y no salir".



Las excepciones serán las mismas que se vivieron en el simulacro de marzo. Es decir:



- Personal de salud.



- Personal vital para el transporte y venta de productos de primera necesidad.



- Personal de vigilancia y seguridad.



- Se puede salir a abastecerse (de comida, productos de aseo y medicinas), teniendo en cuenta el pico y cédula. En las próximas horas se conocerá el decreto para mayor claridad.

Toque de queda nocturno para la próxima semana: Del 12 de enero al 17 de enero

Del 12 de enero al 17 de enero habrá restricción, en todo Bogotá, de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8 p.m. y las 4 a.m. Es decir, será una medida nocturna.



Para mayor claridad, los horarios de toque de queda serían así:



Inicia el martes 12 de enero a las 8 p.m. y termina el miércoles 13 de enero a las 4 a.m.



Inicia el miércoles 13 de enero a las 8 p.m. y termina el jueves 14 de enero a las 4 a.m.



Inicia el jueves 14 de enero a las 8 p.m. y termina el viernes 15 de enero a las 4 a.m.



Inicia el viernes 15 de enero a las 8 p.m. y termina el sábado 16 de enero a las 4 a.m.



Inicia el sábado 16 de enero a las 8 p.m. y termina el domingo 17 de enero a las 4 a.m.



Es decir, se puede circular en el día entre las 4:01 a.m. y las 7:59 p.m. TransMilenio funcionará entre las 4 a.m, y las 8 p.m.

Se mantienen ley seca y pico y cédula

La Alcaldesa de Bogotá aseguró que, hasta el 17 de enero, se mantendrán el pico y cédula y la ley seca en Bogotá.

Se mantiene el primer ciclo de cuarentena en tres localidades: Hasta el 17 de enero

Se mantiene la cuarentena estricta por localidades en Engativá, Usaquén y Suba hasta el 17 de enero a las 11:59 p.m.

Viene nueva cuarentena por localidades: Del 12 de enero al 21 de enero

Desde la medianoche del 12 de enero hasta las 11:59 p.m. del 21 de enero habrá cuarentena estricta en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo.



Funcionará igual que la cuarentena que se vive hoy en Engativá, Usaquén y Suba.

Para los viajeros

La alcaldesa de Bogotá aclaró que los viajeros que lleguen vía aérea o terrestre a Bogotá pueden llegar tranquilamente a la capital.



Sin embargo, a todos se les recomienda "extremar los cuidados del regreso". Esto incluye, en el caso de viajes terrestres, usar tapabocas, mantener ventilación natural en los vehículos y no comer ni cantar o gritar en el trayecto.



López aclaró que "la movilidad intermunicipal no está restringida", pero advirtió que todo viajero, a su llegada, debe ir directamente a casa.

No habrá ciclovía

Este domingo 10 de enero y el lunes festivo 11 de enero no habrá ciclovía. Todo para facilitar el regreso de los viajeros a Bogotá y evitar aglomeraciones.



