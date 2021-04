¿Quiénes se podrán movilizar en Bogotá durante la cuarentena general?

Por medio del Decreto 135 del 5 de abril de 2021 se anunció que Bogotá vivirá una nueva restricción a la circulación de personas y vehículos (o cuarentena general) entre las 00:00 horas de este sábado 10 de abril hasta las 4 de la mañana del martes 13 de abril.



Esta es una de las medidas con las cuales se busca hacer frente al tercer pico de covid-19 en la capital.



Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es a quiénes no les aplica esta medida. Pues bien, en el decreto, la alcaldía de Bogotá aclaró quiénes son las personas y cuáles son los servicios que están exentos durante la jornada.



Eso sí, estas personas deberán contar con la plena identificación que acredita el ejercicio de sus funciones. De igual forma, los vehículos en los cuales se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan.



Excepciones a la cuarentena general

Este es el listado completo de excepciones:



- Atención y emergencias médicas y veterinarias, incluyendo los servicios de ambulancias, sanitario, atención prehospitalaria, la distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y aquellos destinados a la atención domiciliaria.



- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad.



- Comercio electrónico. La compra, venta, abastecimiento, envío, entrega de bienes y mercancías, podrán ser realizados mediante las empresas que prestan servicios de comercio electrónico y plataformas tecnológicas, las empresas de mensajería, los operadores logísticos y los servicios de transporte de carga, dándole prioridad a los bienes de primera necesidad.



- La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por compra para llevar la cual se realizará exclusivamente en un horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.



- La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos domiciliarios.



- Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.



- La prestación de servicios: bancarios, financieros, de operadores postales de pago, profesionales de compra y venta de divisas, centrales de riesgo, transporte de valores, vigilancia, seguridad privada y de empresas que presten el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas.



- Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria.



- Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF,) la Secretarla Distrital de Integración Social, Secretarla Distrital de la Mujer, Secretarla Distrital de Educación e IDIPRON, los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como aquellas actividades docentes y de distribución de material que hagan parte de la estrategia de educación no presencial de instituciones educativas oficiales y no oficiales.



- El personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados.



- El personal indispensable para asegurar la alimentación, atención e higiene de los animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado.



- El personal indispensable para la ejecución de obras civiles publicas que se adelanten en la ciudad.



- Las actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje.



- Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano.



- Todas las personas que presten el servicio público de transporte, incluyendo al personal de Transmilenio.



- Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.



- Personal operativo y administrativo aeroportuario, tripulación y pasajeros que tengan vuelos de salida o llegada a Bogotá.



- Las actividades de comercio adelantadas en el marco del permiso excepcional de la Resolución 345 de 2021 expedida por la Secretarla Distrital de Gobierno.



- Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales exclusivamente para la comercialización de alimentos y bienes de primera necesidad.



- Las personas que retornan por circunstancias de fuerza mayor o extrema necesidad al Distrito Capital vía terrestre.



- El desarrollo de actividad física individual al aire libre, por un periodo máximo de una 1 hora al día. Los niños y adolescentes deberán estar acompañados de un adulto cuidador, quien podrá hacerse cargo máximo de tres menores de edad.



Tenga en cuenta

1. Las grandes superficies, almacenes de cadena y centros comerciales podrán funcionar en su totalidad, siempre y cuando mínimo el 50 % de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar durante el periodo de cuarentena general.



2. Sí se pueden hacer mudanzas, pero solo con estricto cumplimiento por parte del interesado y de la empresa prestadora del servicio de los protocolos de bioseguridad y en casos de extrema necesidad, tales como finalización del contrato de arrendamiento, para atender personas en estado de vulnerabilidad manifiesta o cuando no exista otras alternativas que garanticen la vivienda digna y circunstancias análogas.



3. Recuerde que hay pico y cédula a partir del martes 6 de abril y hasta el lunes 19 de abril. En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par. Lo mismo en días impares para quienes su cédula o documento de identidad termina en dígito impar.