Algunos ciudadanos protestan: 'No más cuarentena por localidades'

Al anuncio de la Alcaldía de Bogotá de comenzar, este 16 de agosto, un nuevo ciclo de cuarentena por localidades, ya salieron voces de protesta de vecinos y comerciantes de las siete localidades asignadas para el aislamiento obligatorio.



Este jueves, la alcaldesa Claudia López anunció que, entre el 16 y el 30 de agosto, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño estarán en cuarentena estricta. Juntas, suman 1,28 millones de habitantes.

(Para seguir leyendo: Más de un millón de personas, en cuarentena estricta desde el domingo)

Varias de estas localidades ya habían estado en cuarentena en el ciclo anterior, que funcionó así:



- Del 13 de julio al 26 de julio: Chapinero, Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme.



- Del 23 de julio al 6 de agosto: Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.



- Del 31 de julio al 14 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

Aunque algunos habitantes de las nuevas siete localidades en cuarentena pueden teletrabajar, hay otros que aseguran que un nuevo cierre estricto los afecta económicamente.



(Le puede interesar: Estas son las reglas de la cuarentena por localidades en Bogotá)



Por eso, este viernes, se registraron al menos dos protestas en dos localidades que entrarán en cuarentena.



La primera fue en el barrio La Alquería (localidad de Puente Aranda), donde comerciantes del sector textil y cerámicas bloquearon las vías del barrio en señal de protesta.

Protestas por cuarentena por localidades Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Estamos viendo con tristeza y preocupación la nueva cuarentena estricta por localidades. Venimos de una cuarentena que acabó hace poco y ya hemos sufrido pérdidas económicas. Aquí somos cerca de 600 locales comerciales y abastecemos la producción nacional de textiles. Entonces sí volvemos a cuarentena estricta significaría la quiebra total de nuestros negocios y 4.000 familias se verían afectadas", aseguró uno de los voceros en los micrófonos de City TV.



"El comercio en la Alquería no aguanta una cuarentena más. Nos están cobrando los arriendos, los servicios, los impuestos... los bancos no nos prestan. No llevan subsidios, no llevan nada", agregó uno de los representates del gremio de pisos y cerámicas. Piden, además, apoyos al Distrito.



(Le sugerimos leer: Peatonalizarán 100 vías de la ciudad para reabrir restaurantes)

Por otra parte, hubo otra protesta en Antonio Nariño organizada por los comerciantes dedicados a la venta de repuestos para carros y motocicletas.



"El gremio de motos está preocupado porque estas cuarentenas nos están acabando. Aquí, el comercio se organizó con medidas de bioseguridad, es una gran inversión y, sin embargo, salimos de una cuarentena y entramos a otra. Es injusto", aseguró Edna, una de las voceras de esa manifestación.



El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que, a través de City Tv vio las protestas, se pronunció: "Quiero decirles que ninguna decisión se ha tomado pensando en afectarlos, sino pensando en cuidar a Bogotá. Entendemos y desde septiembre empezará una estrategia en la que podrán funcionar con normalidad, con alternancia y viene un paquete de ayudas económicas".

Para seguir leyendo:

- Estas son las reglas de la cuarentena por localidades en Bogotá



- Hay Plan Candado y toques de queda en Cundinamarca para este festivo



- Estos son los vuelos que se activarán en Bogotá en septiembre

BOGOTÁ

*Con reportería de Johana Luchini y Edwin Suá, periodista de City Tv.