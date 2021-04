Cuarentena del fin de semana en Bogotá no aplica para Soacha

Bogotá entrará en aislamiento obligatorio desde el próximo sábado, debido a la cuarentena total impuesta por la Alcaldía, y muchas personas se preguntan si en Soacha aplicarán las medidas.



Lo cierto es que no será así, dado que son ciudades diferentes. Pero eso no significa que Soacha no tendrá restricciones.





Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio, aclaró en 'Canal Capital': “Soacha no tendrá cuarentena, pero sí toque de queda nocturno durante las próximas dos semanas”.



La única medida que afectará la movilización de los soachunos será el toque de queda nocturno, que empezará a aplicar desde las 11 de la noche e irá hasta las 4 de la madrugada del día siguiente.



Recordemos que, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto municipal 032 de 2021, hasta el próximo 19 de abril esta medida seguirá vigente, igual que la prohibición del parrillero hombre en motocicletas, que va desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada.



En el municipio también hay restricción al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en sitios abiertos entre las 11 p. m. y las 4 a. m. Foto: ELTIEMPO

El pico y cédula aplicará hasta la misma fecha, bajo las mismas condiciones en las que ha venido operando en los últimos días. Dependiendo de si la fecha es par o impar saldrán los ciudadanos que tengan como último dígito de su cédula dicho tipo de número. Es decir, los días pares salen únicamente las personas cuyo número de cédula termina en 2, 4, 6, 8 y 0. Y los días impares salen las personas con números de identificación terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.



