Una mujer fingió estar muerta para estafar a grupo de animalistas

Algunos delincuentes se han provechado de la situación de aislamiento obligatorio que se vive actualmente en el país a causa del brote de coronavirus para obtener de manera ilegal mercado y dinero.



Tal es el caso de una mujer que se hizo pasar por muerta y estafó a un grupo de jóvenes animalistas que reunió cerca de 2 millones de pesos para los supuestos familiares de la difunta.

Diana Jaramillo, nombre con el que aparece esta mujer en redes sociales, se unió al grupo de animalistas por supuestamente ser propietaria de un perro de raza samoyedo llamado Azul.



De acuerdo con el testimonio de uno de los integrantes del grupo la mujer logró ganarse la confianza de las personas que pertenecían a este colectivo. La mujer luego les dijo que estaba enferma de cáncer y a los pocos días les manifestaron que supuestamente había muerto.



“Con esfuerzo, pero sobre todo pensando en el descanso de Diana, se realizó una colecta de 2 millones de pesos, dinero que fue entregado al esposo de Diana”, relató un miembro del colectivo animalista.

Sin embargo, días después se dieron cuenta de que se trataba de un engaño. “Debido a sospechas generadas, algunas personas del grupo decidieron investigar la vida de Diana y luego de algunas averiguaciones se constató que no estaba muerta, contaba con una vida normal”.

Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, dice que para no caer en estas trampas, es primordial no dar ningún tipo de contacto personal por redes sociales o grupos en los que no se sepa exactamente quienes están vinculados. Agregó que es importante corroborar la información en los grupos de movimientos sociales para saber si alguien conoce la trayectoria de esa persona y por último Nieto explica que es fundamental reportar a las autoridades estos casos.



De acuerdo con un reporte de Citynoticias, el confinamiento obligatorio ha intensificado los delitos informáticos y en los últimos 30 días se han perpetrado más de 400 millones de ataques cibernéticos en el mundo.

