Los rostros de los sectores que se reactivarán en junio

Dentro de 10 días se reactivarán 7 renglones de la economía, y aunque deben cumplir todos los protocolos, la noticia es esperanzadora para quienes pertenecen a estos. Sin embargo, hay incertidumbre por el costo de implementación de las medidas de bioseguridad.

‘Abrir es bueno, pero no es fácil sin recursos'

Tras más de dos meses de cierre y sin ningún auxilio económico, la odontóloga Luisa Beltrán volverá a abrir las puertas de su consultorio, y aunque suene esperanzador afirma que “cumplir con todos los protocolos, luego de pasar tanto tiempo sin recibir un ingreso, no es fácil porque los insumos están carísimos”.



Para Beltrán, la reapertura, si bien es la salida de la crisis, también es una prueba difícil. “Esperamos que los pacientes vuelvan, pero nuestro trabajo es muy arriesgado por el contagio”, cuenta.

‘Nos reinventamos y ahora vamos a volver'

Ana Paula Gómez es conservacionista de patrimonio cultural, tiene 33 años y trabaja en el fortalecimiento de la Red de Museos del Ministerio de Cultura. Desde hace más de dos meses está encargada de la reinvención digital de las exposiciones y colecciones de los museos de la ciudad.



“Estábamos en una crisis y no veíamos la luz, ahora tenemos mesas de concertación para adquirir ayudas económicas, y estamos planeando todos los protocolos de bioseguridad para volver a abrir”, puntualizó.

‘Tengo ilusión de volver a partir del primero de junio'

Martín Vidal es estilista profesional, maquillador, colorista y educador. En ese oficio lleva 33 de sus 53 años. Desde que empezó la cuarentena ha preparado junto con sus socios los protocolos de bioseguridad en las 24 peluquerías que el Grupo Vidal tiene en la ciudad.



"Yo he deseado trabajar desde el primer día que empezó todo esto; me ha dado muy duro, y no es fácil. Extraño mucho a mis clientes, con ellos uno desarrolla una relación muy diferente, una relación de confianza y amistad”, aseguró.

‘Trabajar me permite darle de comer a mis hijos'

Ana Paola Virgüez lleva seis años como empleada de servicios generales, tiene 30 años y desde hace dos meses ha estado sin poder llevar dinero a su hogar, a sus hijos. Con Your Home Assitance, la empresa con la cual tiene contrato, trabajó periódicamente en distintas casas de familia de la capital.



Aunque está triste por no haber podido laborar durante las ultimas semanas, asegura que “desde el 01 de junio empezará a laborar con los implementos de seguridad que indica el Gobierno”.

