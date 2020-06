‘Creemos que en Soacha pueden haber casi 30.000 venezolanos’

Soacha es quizás uno de los municipios aledaños a Bogotá con mayores contrastes. Con unos 753.548 habitantes y una densidad poblacional de 4.030 personas por Km2, unos 106.000 se encuentran en pobreza multidimensional, entendida como carencias en educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entre otros.

Aunque se supone que los bienes y servicios de este municipio son más económicos, de todas maneras cuando no se tienen ingresos no hay posibilidad de adquirir nada

A esta realidad se le suma la migración venezolana, cuyos volúmenes ya preocupaban antes de la pandemia que, paradójicamente, evidenció que la situación es peor de lo que se pensaba. De hecho, según datos de Migración Colombia, a corte del 21 de marzo del 2020, ya había un registro de 26.922 residiendo en el municipio, es la primera en la lista de Cundinamarca en este ítem.



John Gonzáles Osorio, asesor en la administración actual, explicó que lo que ha sucedido es que antes de la emergencia en salud no se contaba con registros exactos de la población, fue como abrir un telón. “Mucho menos de la situación de los venezolanos. Sin embargo, con algunas bases de datos que hemos obtenido, por ejemplo, del sector educativo, pudimos establecer que ya teníamos unos 5.000 niños de ese país en nuestro sistema escolar”.



El dato sirvió para ofrecerles mayores garantías pero evidenció que la población migrante podría ser mayor. “Cuando comenzó la pandemia encontramos un subregistro. Al revisar varias bases de datos concluimos que podíamos estar llegando a los 30.000 venezolanos y cruzando esos datos con los de Migración Colombia no estábamos tan desfasados”, dijo González.



Así las cosas el reto para el actual alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga no ha sido menor. Su administración tuvo que buscar diferentes apoyos humanitarios. El Programa Mundial de Alimentos, Our Vision, el Consejo Danés, ACNUR, PMU, fueron organismos importantes para encontrar las ayudas. Pero, adicional a esto, Saldarriaga decidió crear una página web con un formulario que permitiera saber más de la realidad del municipio. Es decir, tener bases de datos más sólidas, y más cercanas a la realidad.



Se trata de www.ayudasoacha.com, fue tan efectiva que en este momento, dice González, ya existe un registro voluntario cercano a los 17.000 migrantes que aseguran residir en la ciudad y necesitar ayuda. Otro aspecto que permite inferir que el número de migrantes puede estar llegando a los 30.000. “El reto de ayudas humanitarias ha sido grande. Ya hemos hecho entregas al 30% de nuestra población migrante, gracias a los datos obtenidos en la página web”, dijo el asesor.

Pantallazo del portal www.ayudasoacha.com. Foto: www.ayudasoacha.com

Unas ayudas las entregó la alcaldía de Soacha a unos 2.500 migrantes. “Estamos hablando de bonos a través de los cuales ellos puede recibir un auxilio económico. Esto lo ha liderado el Consejo Danés en asocio con la Alcaldía. También Our Vision donó unos 2.500 mercados. En total se han repartido unas 8.000 ayudas de diferentes tipos”, afirmó González.



Yolimar del Valle Gómez Montoya es oriunda del Táchira y tiene 36 años. Llegó hace dos años con su esposo esperando conseguir un mejor trabajo para luego traer a sus hijos. Primero vivieron en Suba pero luego las oportunidades aparecieron en Soacha. “Encontrar trabajo fue duro pero lo logramos mi esposo en venta de comida y yo en una peluquería”.



Ella dice que en el municipio se siente menos discriminada y que ha sido atendida en salud cuando lo ha necesitado. “Y ya fuimos beneficiados con mercado durante el confinamiento. Es que mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo”.

¿Dónde están?

Están en todo el municipio pero especialmente en la comuna 4, que corresponde a Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. También en la comuna 3, que se conoce como Ciudad Verde, está el mayor número, seguida la comuna 6, Altos de la Florida, y la comuna 1, Compartir.



Aunque en días recientes el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, gestionó recursos para trasladar en buses a la población migrante, no son muchos los que han tomado la decisión de retornar a su país.



Según González las actividades en las que se desempeñan los venezolanos dependen mucho de si su estadía es o no legal y de contar con su documentación al día, es decir, el Permiso Especial de Permanencia (PEP), y eso es un privilegio de aproximadamente el 30 por ciento de los venezolanos en Soacha. Según información de la administración del municipio, solo estos estarían en el sistema formal de la economía. “Trabajan en panaderías o en salones de belleza”, dijo González. El resto consiguen con qué vivir en la informalidad.



El panorama es que si ni siquiera se logra ayudar a los soachunos mucho menos se tendrá una cobertura total para la población migrante. “Si llegamos al punto de que por cada 10 o 9 soachunos tendríamos 1 o 2 migrantes, pues eso sí afectaría la calidad de vida de los locales”, dijo González.



Para María Teresa Palacios, directora del grupo de investigación en Derechos Humanos de la Universidad El Rosario, Soacha es un municipio que tiene unas falencias incluso más considerables que Bogotá pues cuenta con menos recursos para tener mayor cobertura. “Aunque se supone que los bienes y servicios de este municipio son más económicos, de todas maneras cuando no se tienen ingresos no hay posibilidad de adquirir nada”.



Para la experta dijo que el que la población no haya sido juiciosa con el confinamiento tiene una explicación. “No es indisciplina es falta de recursos económicos. Ellos no tienen las mismas condiciones de una persona asalariada que tiene la posibilidad de recibir unos ingresos, ellos viven del rebusque. En ese caso claramente están obligados a salir para poder solventar sus necesidades”.

¿Y La seguridad?

La mayor parte de los venezolanos que llegó a Soacha trabajan pero las autoridades no pueden ocultar que algunos delitos son cometidos por extranjeros que caen en redes al servicio de la delincuencia. “Eso ha sido complicado incluso antes de la pandemia, muchas de las bandas que fueron capturadas tenían integrantes venezolanos”, dijo González.



Sin embargo, las últimas cifras no evidencian que los venezolanos sean quienes engrosen los delitos que más predominan en el municipio. Según las últimas cifras de la Gobernación de Cundinamarca, en lo corrido de 2020 hay una disminución porcentual en los delitos: homicidios (2%), hurto a personas (26%),residencias (10%), robo de motocicletas (41%), automotores ( 25%), comercio (45%) , lesiones personales (36%) , delitos sexuales (24%) y en violencia intrafamiliar sí hay un aumento del 6%, que corresponde a 42 casos más que se han registrado durante el aislamiento.

También hay otro aumento que es el de homicidios en accidentes de tránsito debido al aumento en la velocidad por parte de los conductores que transitan por el municipio. Aumentó en un 39,2 por ciento la velocidad.



Durante el aislamiento se han hecho 492 capturas de las cuales el 23 por ciento fue por el delito de homicidio, 10% por lesiones personales, 8,6 %por delitos sexuales, 5,5 % por violencia intrafamiliar, 8,9 por hurto y 2,7 % por porte ilegal de armas.

Hay que recordar que en 2019 Soacha cerró con una de las tasas más bajas en el tema de homicidios en la historia de ese municipio y este año en enero se registraron 9 registros, en febrero 9, en marzo 6 y en abril y mayo 13 y 11, respectivamente. Este ítem se le atribuye a temas como ajuste de cuentas, violencia entre familiares e intolerancia. Los hombres son los más afectados con el 93 por ciento de los casos.

En relación con la población migrante la Gobernación no encontró una relación de importancia. “Ni en el nivel de capturas, ni en otros delitos llegan a un porcentaje alto”, explicó Andrés Nieto, director del Centro de estudios de seguridad de Cundinamarca.



Agregó que el único incidente fuerte que ocurrió durante la pandemia con la población venezolana fue entre el 30 de abril y el 1 de mayo cuando un grupo de ellos se tomó el conjunto residencial San Isidro de la zona conocida como Hogares Soacha. Fueron unas 222 personas que participaron en esta acción. Todo terminó en una mesa de diálogo y con un acuerdo de trabajo. Muchos habían llegado de Bogotá.

Y finalmente en cuanto al tema de bandas, se ha hecho una mesa especial de seguimiento que incluyó un consejo de seguridad mixto en el que estuvo, Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar para exponer qué era lo que estaba pasando en la frontera.

Así es que a finales del 2019 con el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Personería se hizo una investigación con líderes sociales y de acción comunal para determinar si había disidencias, reincidencias o grupos delincuenciales a gran escala.



Lo que se encontró fue articulaciones de bandas que se denominan a sí mismos los paisas y están ubicados en la zona de la despensa en Altos de Cazucá, en los límites con Bogotá. “Usan la frontera para almacenar y distribuir o ‘pitufear’, dividir las dosis de droga a Bogotá. No delinquen en Soacha sino al otro lado. Esto por unas disputas en Ciudad Bolívar por las entradas para la distribución de drogas”.



Otro tema que se trabaja es evitar los brotes de xenofobia y de justicia por mano propia en el municipio. “El alcalde Juan Carlos Saldarriaga ha velado por el respeto hacia esta población y por garantizarles salud y educación”, dijo González.



CAROL MALAVER

SUBEDITOR BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com