Así es Gutiérrez: el primer municipio que se reactivaría en el país

Este miércoles, el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), podría convertirse en el primer territorio del país en activarse económicamente con el aval de la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional.

Ya recibió el visto bueno del Ministerio del Interior y está a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud. Si recibe este último, podrá empezar a reabrir su economía esta misma semana.

El alcalde del municipio, Juan Pablo Sánchez, en conversación con EL TIEMPO, explicó cómo operaría esta reapertura. “La propuesta es reactivar el comercio interno, todos los sectores. Excepto bares, discotecas y peluquerías: los dos primeros por ser un tema no tan necesario y el tercero por el exceso de contacto”, explicó Sánchez.



Este municipio, de apenas 4.000 habitantes, aunque colinde con Bogotá por el Sumapaz, es de difícil acceso y, a la fecha, no tiene un solo caso de coronavirus. Justamente, eso es lo que le permite activarse económicamente.



“Somos un municipio que no tiene grandes industrias ni un turismo robusto. Tampoco tenemos vías nacionales y departamentales, ni pasos obligados. Solo tenemos un acceso… somos una especie de municipio escondido”, dice el Alcalde y confirma que, por esa razón, harán aún más estrictos los controles de acceso y salida al personal necesario. Pero, al final, nadie que no pertenezca al municipio ni tenga razones de fuerza mayor, podrá ingresar.



Para eso, dispondrán de un puesto de control que haga cumplir, con todo el rigor, las medidas de bioseguridad para los ciudadanos y los conductores de carga que tengan que movilizar los productos agro que produce la población.



Gutiérrez vive de la actividad agropecuaria y del cultivo de dos productos principales: el frijol bolarroja y la mazorca.



“Somos los principales productores de fríjol de Cundinamarca y los segundos del país. Su producción inicia en mayo-junio y termina entre noviembre y enero. Luego iniciamos el cultivo de mazorca”, agrega el mandatario local.

El alcalde agrega que activarse económicamente supondrá un gran esfuerzo para las autoridades para garantizar la seguridad sanitaria de su población pero que, al final, constituye una preparación para cuando la cuarentena acabe: “Queremos aliviar un poco el impacto con la economía. Tendremos que poner el triple, pero todo será por la seguridad de la comunidad y por su apoyo económico”.



Este proceso será respaldado por el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien aseguró que respeta “la autonomía que tienen los alcaldes del Departamento para reactivar sus municipios y acompañaremos cada una de sus decisiones vigilando siempre que prime la salud y el bienestar de los cundinamarqueses”.



Adelantó, además que La Palma, Yacopi, Topaipí y Caparrapí también han radicado solicitudes de activación.

¿Dónde están los puntos de contagio en Cundinamarca?

Hasta el momento, así van los municipios contagiados (corte 4 de mayo):



Anapoima: 2

Cajicá: 16

Chía: 29 (1 persona fallecida)

Chipaque: 1

Choachí: 1

Cogua: 2

Cota: 10

Facatativá: 7

Funza: 13

Fusagasugá: 5

Guaduas: 1

La Calera: 1

Madrid: 8

Mosquera: 13

Mesitas del Colegio: 1 (paciente más joven del país fallecido)

Pacho: 11

San Juan de Río Sucio: 2

Sibaté: 6

Soacha: 72 (3 fallecidos)

Sopó: 6

Subachoque: 3

Suesca: 4 (1 fallecido)

Tenjo: 6 (2 fallecidos)

Tocancipá: 3

Ubaté: 2

Villapinzón: 6 (2 fallecidos)

Villeta: 4

Zipaquirá: 13 (2 fallecidos)



