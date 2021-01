Tunjuelito también entrará en cuarentena desde este lunes 18 de enero

Este jueves, la alcaldía de Bogotá publicó el decreto 018, en el cual se establece la cuarentena total en Bogotá desde este viernes 15 de enero a las 8:00 p.m. y hasta el lunes 18 de enero a las 4:00 a.m., tal como se anunció el pasado 12 de enero.



El documento, además, indica las fechas de cuarentena sectorizada que tendrán ciertas localidades de la ciudad.

En principio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una cuarentena estricta sectorizada para seis localidades del sur de la ciudad (Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Usme) desde el lunes 18 hasta el 28 de enero.



Sin embargo, este decreto contiene una novedad: la localidad de Tunjuelito también entrará en esta cuarentena.



De acuerdo con el decreto, la razón para incluir a última hora a esa localidad fue el alto número efectivo de reproducción (RT), el cual mide la capacidad que tiene una persona de contagiar a otras. Si este se encuentra por encima de 1, representa un peligro en relación a la aceleración del contagio. En este momento, el índice RT de Tunjuelito es de 1,17.



Así las cosas, toda Bogotá entrará este viernes 15 de enero a las 8:00 p.m. a una cuarentena general que irá hasta el próximo lunes 18 de enero a las 4:00 a.m.



Sin embargo, las siete localidades nombradas seguirán en aislamiento, de manera continua, hasta el 28 de enero a las 11:59 p.m.



A estas localidades en cuarentena se suman Kennedy y Fontibón, donde la restricción va hasta las 11:59 p.m. del jueves 21 de enero.



Cabe recordar que para esta semana también se mantiene ese modelo de cuarentena en Suba, Engativá y Usaquén, que terminan su turno este lunes 18 a las 4:00 a.m.



Y que Teusaquillo, donde en principio estaba hasta el 21 de enero, tendrá la restricción hasta las 11:59 p.m. del 17 de enero, como el grupo anterior.



ELTIEMPO.COM