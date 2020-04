‘Nuestro mayor temor es que la gente quiera volver al carro y la moto’

La vida en las ciudades no será la misma después de la cuarentena ni en los remanentes de la covid-19. Y claramente el sector movilidad cambiará. En el caso de Bogotá, el secretario de esa área, Nicolás Estupiñán, se prepara para contener una puja por el regreso del uso del carro particular y la moto, que serán considerados por la ciudadanía como los apropiados para lograr el distanciamiento social. Para eso, sabe que debe apostar por proyectos atractivos, seguros y eficientes en el transporte público, la bicicleta, las patinetas y la peatonalización.

Insiste en que Bogotá no puede volver a ‘la normalidad’. “Tenemos la oportunidad de repensar toda la carga que le hemos puesto al sistema de transporte público y privado. Es indignante cómo naturalizamos las 2.500 muertes que tenemos en movilidad: 2.000 muertos por enfermedades asociadas a calidad del aire y unas 500 por siniestralidad vial”, dijo Estupiñán en entrevista con EL TIEMPO.



La alcaldesa reconoce que la crisis sanitaria no se solucionará en el corto ni en el mediano plazo. ¿Qué cambios se tendrán que hacer en movilidad?

​

Habrá un empuje muy fuerte para volver a la movilidad individual (carro y moto) porque los medios masivos de transporte pueden representar riesgo de contagio. El problema es que en las últimas dos décadas hemos tratado de combatir ese regreso al carro particular. Debemos buscar alternativas. La bicicleta es una oportunidad. Hoy, el 7 % de los viajes en la ciudad se hacen en bici,y actualmente, además de los 550 kilómetros de ciclorrutas, tenemos activos 35 kilómetros de ciclovías temporales con más de 150.000 usuarios. Este resultado nos indica que por ahí van las opciones para el ‘nuevo normal’. Por eso queremos que no sean temporales.



¿Cómo lo harán?

​

Con el IDU estamos evaluando eso para que sea económico, para hacer la mayoría de kilómetros posibles. Para decidir tomamos tres indicadores: número de usuarios, siniestros y conectividad. Pondremos a funcionar los que generen menor riesgo siniestralidad y menores conflictos con otros actores viales. Además, serán carriles en vía. Hemos visto cómo, históricamente, la ocupación vial ha sido inequitativa: en Bogotá, el 15 % de los viajes (moto o carro) ocupan el 85 % de la malla vial. Es el momento de redistribuir. Estamos planeando una segunda fase con otros 45 kilómetros, adicionales a los 35 que ya tenemos, e iremos por más.

Ciclovia temporal Foto: Secretaría de Movilidad

¿Y el transporte público?

​

El sistema masivo como lo conocíamos va a cambiar. La alcaldesa ha hablado de cómo TransMilenio debe tener un límite de ocupación, y esto se analiza. El asunto es cuántos pasajeros por metro cuadrado tiene que mover TransMilenio para funcionar de manera segura, en términos de seguridad sanitaria. Cuando exceda esa capacidad, en las horas pico, vamos a hacer ajustes.



Para eso estamos haciendo análisis de matriz origen-destino, viendo en las estaciones críticas cómo se comporta la gente y prestando atención a un nuevo vector: qué sector económico estamos atendiendo. Con las secretarías de Desarrollo Económico y de Hacienda estamos viendo cuáles son los sectores económicos que tendremos que movilizar porque más ayudan a la reactivación económica que vendrá con la apertura gradual. Y veremos cuál será el impacto en el transporte público y privado.



¿Qué alternativas habrá cuando se superen los topes de ocupación?

​

Estamos pensando en la ciclovías paralelas a TransMilenio, opciones regulatorias para impulsar la movilidad compartida con estándares de salubridad y opciones de micromovilidad. Queremos evitar que la mayor parte de la población se vaya a la motocicleta, uno de los actores más vulnerables en siniestralidad vial.



¿Puede precisar lo de micromovilidad?

​

Hablamos de bicicletas, bicicletas eléctricas, bicicletas públicas, patinetas. Hay un empuje para acelerar la reglamentación de algunas de esas. Sabíamos que teníamos una alternativa con las bicicletas públicas y quisimos ver por qué la licitación de la alcaldía anterior quedó desierta. Tenemos que tomar decisiones, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Necesitamos acelerar la estructuración de esos proyectos para tener alternativas seguras e individuales, pero sostenibles ambientalmente para quienes regresen gradualmente a reactivar la economía.

Bogotá necesita ampliar su capacidad de transporte público y descongestionarse. Es clave avanzar con TM por la 68, Regiotram y con línea 1 del

El ajuste de horarios laborales para evitar la congestión en la hora pico puede ser una opción, ¿han pensado en acuerdos con empresas?

​

Es parte de lo que vamos a exigir. Si identificamos un sector relevante para la reactivación económica, ese sector va a tener que obligar al teletrabajo. Una de las cosas que estamos viendo hoy es quiénes sí pueden teletrabajar y quiénes sí o sí deben hacerlo presencial. Lo calibraremos entendiendo las funciones de los empleados y las posibilidades. Lo otro son los turnos. TransMilenio entre las 5 a. m. y las 7 a. m. tiene una presión muy fuerte. Las empresas tienen que ajustar horarios para no agregar cargas adicionales al sistema.



La alcaldesa dice que hay que replantear parte del Plan de Desarrollo y ajustar presupuestos. ¿Cómo va a afectar esto a Movilidad?

​

Es delicado, porque los recursos del sector transporte son propios. Tenemos la sobretasa de la gasolina, multas y comparendos, y en la medida en que estamos en casa ese ingreso cae. Lo nuestro va por doble vía: tenemos que hacer una reasignación a sectores vulnerables y vemos que los ingresos del sector caen.

Puedo decir que proyectos como la ampliación de estaciones de TransMilenio siguen. Todo lo que podamos hacer para aumentar la capacidad de TransMilenio se queda en el plan. Pero creo que los proyectos que más se verían golpeados son los de malla vial y su mantenimiento para carro particular. Y son importantes, Bogotá tiene una deuda histórica con el mantenimiento y ampliación de los corredores.

El Secretario de Movilidad en entrevista con sección Bogotá de EL TIEMPO. Foto: Archivo particular

¿Cómo será el regreso?

Hoy tenemos una restricción general de la movilidad. En la medida en que vayan ampliando excepciones veremos impactos. Cuando sea fuerte, activaremos el pico y placa, luego iremos con el pico y placa pago, que estaba planeado para iniciarse el 13 de abril, pero no se llegó a hacer.



Lo más difícil será el cambio cultural...

​

Sí. Hay gente diciendo que ojalá termine esto rápido para volver al pasado. Y no podemos volver a ese ‘normal’, a ese pasado que nos estaba trayendo 2.500 muertes al año y traía gran presión a los sistemas en hora pico. Como sociedad, tenemos que entender que esa mala normalidad y movilidad como la conocíamos no va a volver.

¿Por qué el secretario trabaja desde Argentina?

Concejales y otros sectores ciudadanos notaron, en las últimas semanas, que el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, no estaba en Bogotá. Se terminó por saber que se encontraba varado en Buenos Aires (Argentina), después de que la emergencia por la covid-19 en América Latina obligó el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos comerciales.



Las críticas e incomodidad no se hicieron esperar. Esta semana, por ejemplo, el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) trinó: “Mientras el resto del gabinete atiende la peor crisis en la historia reciente de Bogotá, el secretario de Movilidad está indefinidamente en la Argentina, devengando y con la venia de Claudia López. En mi opinión debería renunciar”.



Estupiñán, quien vivía en Buenos Aires con su familia antes de ser nombrado en Movilidad, le explicó a EL TIEMPO porqué se quedó varado en Argentina. Dice que fue por “una emergencia personal”. “Estuve aquí (en Buenos Aires) cinco años después de haber salido en el Ministerio de Transporte en Colombia. Mis hijos nacieron acá, mi esposa es argentina. Cuando salió la posibilidad de trabajar con la Alcaldía no lo dudé, pero todo fue muy rápido. No alcanzamos a hacer toda la mudanza”, detalló, y añadió que este 17 de marzo, cuando ya estaba activa la pandemia en el continente, tuvo que viajar a Argentina. “Fue por una emergencia personal. Pedí una licencia no remunerada, vine, solucioné y estando acá cerraron las fronteras. Tanto Bogotá como Buenos Aires entraron en cuarentena y no pude regresar”.



Por esos días, Leonardo Vásquez, subsecretario de Movilidad, estuvo al frente de la entidad en Bogotá. “Le pedí a la Alcaldía una evaluación legal de mi situación para verificar si me permitían teletrabajar. Solicitamos un concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública. El análisis jurídico es que en este contexto, una pandemia global, el teletrabajo es una alternativa y las fronteras casi que no importan. No hace mucha diferencia el teletrabajo en mi casa en Buenos Aires que en mi casa en Bogotá”, manifestó.



El 8 de abril, por el decreto 110 de 2020, la alcaldesa autorizó que pudiera hacer teletrabajo y levantó la licencia no remunerada. Su agenda, de hecho, es pública y puede ser consultada aquí. “El compromiso que asumí con Bogotá, la ciudadanía y la Alcaldesa, está más firme que nunca. Quiero trabajar por la ciudad y voy a seguir haciéndolo con todo mi compromiso y dedicación”, sostiene.



