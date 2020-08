Más de un millón de personas, en cuarentena estricta desde el domingo

Si bien el nivel de contagios con el covid-19 en Bogotá empezó a estabilizarse, todavía la ciudad no ha salido del pico epidemiológico y hay localidades donde la propagación del virus sigue siendo preocupante. Por eso la alcaldía decidió anoche que desde este domingo entrarán en cuarentena estricta siete zonas de la ciudad.



Ellas son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño. Estas tienen 1,28 millones de habitantes.

El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López durante un Facebook Live, en el que explicó porqué cada uno de esos sectores deberán estar con restricciones durante 14 días, como las que vivió toda la ciudad en marzo pasado.



“Hemos hecho un enorme esfuerzo, que ha sido francamente admirable. Valió la pena, entre todos salvamos miles de vidas. Nos quedan dos semanas difíciles, luego podremos estar en una nueva normalidad”, señaló la mandataria al finalizar la rueda de prensa. De acuerdo con la alcaldesa, esas zonas estarán en cuarentena desde el 16 hasta el 30 de agosto porque tienen alta velocidad de transmisión del virus y afectación.



De hecho, varias de ellas, como Puente Aranda, Chapinero, Santa Fe y Antonio Nariño, que ya habían estado en alguna de las tres etapas del modelo de cuarentenas por grupos de localidades, vuelven porque no han logrado bajar estos dos factores. “Les pido que no bajen la guardia, que no salgan de la casa si no es necesario”, advirtió.

En el caso de Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, tres sectores de la ciudad que no estaban desde el principio en el esquema, ingresan ahora porque siguen con mucho riesgo de transmisibilidad. La excepción es Barrios Unidos, que aunque presenta alto contagio, se le levanta la medida para que no se prolongue el aislamiento durante 28 días. Esta zona integra el tercer grupo en cuarentena que hoy está terminando el turno. No obstante, López les pidió a sus habitantes seguir en lo posible en casa o trabajando en ella.



Con las siete localidades con aislamiento, según López, se termina la fase de cuarentenas sectorizadas, que comenzaron el 13 de julio pasado y que se esperaba finalizara este viernes. Ella había anunciado el fin de semana pasado que ya no iba a haber más cuarentenas estrictas.



Los nuevos anuncios se producen cuatro días después de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló en el programa diario del presidente Iván Duque que tres localidades de la ciudad tendrían restricciones.



En su intervención, Claudia López descartó que por ahora se vayan a autorizar clases presenciales en colegios y universidades. Pero dijo que en septiembre se realizará el piloto de restaurantes a cielo abierto, que incluye el cierre de 100 calles.

También afirmó que del cupo de endeudamiento de la ciudad se destinarán 204.000 millones para vacunas y para investigación en la búsqueda de la vacuna y tratamientos del covid-19.



Durante el anuncio, la mandataria dijo que lo más doloroso de todo este proceso han sido las personas fallecidas por el nuevo coronavirus y destacó que aunque durante el mes de julio el número siempre fue creciente, en los últimos días esa tendencia empezó a cambiar, incluso, hay “una ligera baja”.



Destacó que la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) está en 87,8 por ciento, casi seis puntos porcentuales menos que a mediados de julio, cuando se llegó a 93 por ciento. López reconoció que con el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Distrito se lograron adquirir ventiladores, con lo cual se amplió el número de camas de UCI en la ciudad, que ayer ascendían a 1.728. Gracias a esto, según dijo, se estabilizó la ocupación de UCI y en estos días se presenta “una ligera tendencia a la baja”.

La mandataria anunció que en septiembre presentará un plan para la “nueva normalidad”, en la cual no más de 4 millones de personas pueden salir al tiempo, e insistió en que la ciudad estará un año más con las precauciones de bioseguridad, como el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.

Recursos para investigación científica

Otro de los anuncios de la alcaldesa Claudia López fue la destinación de 204.000 millones de pesos del cupo de endeudamiento para investigación científica de tratamientos y vacunas contra el covid-19. “Habrá gran especulación y gran diversidad, las decisiones se deben basar en análisis científicos y rigurosos para que sea seguro para la vida de nuestros ciudadanos”, afirmó la mandataria.



Este dinero se invertirá en alianza con las universidades públicas y privadas de la ciudad.

Las reacciones que generaron los anuncios

