¿Qué cambia y qué sigue igual en Bogotá a partir del lunes?

Debido al aumento de los casos de coronavirus en Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció nuevas medidas que empezarán a regir a partir de este lunes 13 de julio en la capital.



Por ello aquí le vamos a resolver algunas preguntas que quizá usted se está haciendo:

¿Toda Bogotá vuelve a cuarentena estricta?

La capital del país entró en alerta naranja lo que significa volver a una cuarentena estricta. Pero esta vez será por grupos de localidades y rotará cada 15 días, entre el lunes 13 de julio y el domingo 23 de agosto.



Este es el cronograma del aislamiento estricto:



- Del 13 de julio al 26 de julio:



Ciudad Bolívar

San Cristóbal

Rafael Uribe Uribe

Chapinero

Santa FE

Usme

Mártires

Tunjuelito



- Del 27 de julio al 9 de agosto:



Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón



- Del 10 de agosto al 23 de agosto:



Suba

Engativá

Barrios Unidos

¿Qué se puede hacer y qué no en las zonas de cuarentena estricta?

Usted podrá salir a las siguientes actividades:



-Abastecerse, entre las 5 a. m. y las 7 p. m. Recuerde que solo puede ir una persona por hogar.



- Servicios de salud públicos y privados.



- Cuidado de personas mayores o en condición de discapacidad.



- Por un asunto de orden público, seguridad y atención sanitaria. También hay excepción en casos de fuerza mayor.



Para la movilidad en esos casos, TransMilenio y el SITP operarán e ingresarán a la zona normalmente.



Si usted tiene una mascota tendrá 20 minutos para sacarla y podrá hacerlo solo una persona del núcleo familiar.



Usted no podrá salir a estas actividades:



- Usted no podrá salir ni entrar a la zona que tiene restricción, ni siquiera por trabajo, a menos que su actividad o empleo esté entre las actividades mencionadas anteriormente.



- No podrá movilizarse entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana.

​

- Está prohibido el expendio de bebidas embriagantes, esto último no tiene un horario específico. El Distrito explicó que la prohibición regirá durante los 14 días de la cuarentena.



- Usted no podrá salir a hacer ejercicio.

¿Sigue el pico y cédula?

Sí. Tanto en una localidad con cuarentena estricta como las que no sigue aplicando el pico y cédula.Se mantendrá hasta el 23 de agosto.



¿Hay pico y placa?

No. La alcaldesa aseguró que aún no hay pico y placa pues no se abrirán más sectores de la economía en la capital por lo tanto aún no es necesario.

¿Qué pasa si en mi localidad no hay cuarentena estricta?

Fuera de las localidades en cuarentena, los sectores económicos siguen operando como lo han venido haciendo hasta ahora con restricciones para su operación, sobre todo en lo que se refiere a los horarios habilitados para cada actividad, así:



La manufactura y construcción en zonas no residenciales puede funcionar entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana del otro día.



La construcción en zonas residenciales puede realizar actividades entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche.



El comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales y servicios con atención al público pueden operar entre el mediodía y las 11:59 de la noche.



Las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general tienen que establecer turnos de trabajo diferenciados y el 80 por ciento de sus actividades deberán realizarse en modalidades de teletrabajo o trabajo en casa.



En lo que se refiere al transporte público, el pico y placa para taxis sigue vigente de 5:30 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado.



El servicio de taxi se puede tomar en la calle o pedir a través de una aplicación o teléfono y no pueden ir más de dos pasajeros.

¿Tiene otra duda?

