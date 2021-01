¿Podrá hacer ejercicio o viajar en estos días de cuarentena en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá decidió esta semana que las localidades de Usaquén, Suba y Engativá debían entrar a una cuarentena estricta durante dos semanas (va hasta el 18 de enero a las 00:00 horas) debido al rápido aumento que registraron de infecciones del nuevo coronavirus.



Pero, ante el nivel de contagios y la ocupación de UCI, instauró la alerta roja hospitaliaria y también resolvió que a partir de las 11:59 p.m. de este jueves 7 de enero y hasta las 4:00 a.m. del próximo martes 12 toda la capital tendrá que someterse a estrictas medidas de confinamiento.



Después de la noticia, los ciudadanos quedaron con varias dudas sobre la posibilidad de desarrollar actividades cotidianas. Aquí le contamos los detalles de algunas de ellas.



Una de las preguntas más comunes tiene que ver con las personas que se encontraban en otras ciudades y deben regresar a Bogotá en los próximos días. ¿Habría restricciones para esos viajeros? La respuesta corta es que no.



Cuando comunicó las nuevas decisiones de su Administración, la alcaldesa Claudia López señaló que estas personas pueden entrar "con tranquilidad" a la capital. Igual, tenga en cuenta que esto no quiere decir que pueden circular dentro de la ciudad, sino que pueden retornar a sus casas sin mayores complicaciones.



"Quiero ser clara, todo el que (vive) en la ciudad de Bogotá y está regresando, sea por bus, sea por carro o sea por avión, puede hacerlo. Pero debe regresar con el uso estricto y permanente (del tapabocas)", dijo la mandataria.



Y les pidió a los ciudadanos que durante los trayectos sean cuidadosos con los protocolos de bioseguridad. Sobre todo, los invitó a evitar ingerir alimentos durante los viajes, pues esto implica retirarse el tapabocas y arriesgarse a un contagio.



Asimismo, la Alcaldía hizo énfasis en la importancia de mantener un aislamiento voluntario durante siete días después de haber regresado de su viaje. En caso de que en ese período perciba algún síntoma del nuevo coronavirus, es importante que lo reporte con su EPS o con la Secretaría de Salud de la ciudad.



¿Y para las personas que requieren salir de la ciudad? Según lo expresado por Claudia López, en esos casos tampoco habrá restricciones. Los viajes intermunicipales no están prohibidos y se pueden seguir haciendo.



Lo que sí advirtió es que, igual que en otras partes del país, los municipios de Cundinamarca están bajo medidas de toque de queda, por lo cual la ciudadanía tendrá que acatarlas tanto si se encuentra en la capital como si viaja a otros destinos.

¿Se puede salir a hacer ejercicio?

Con el Decreto 10 de 2021, que fue expedido para reglamentar las medidas actuales, la Alcaldía se refirió a varias actividades que puede seguir ejecutando la ciudadanía. Allí señalan que, por ejemplo, para la compra de alimentos se tendrá que seguir un horario específico (entre 5:00 a.m. y 7:59 p.m.) y solo podrá hacerla una persona por núcleo familiar.



Una de las actividades exceptuadas es el ejercicio. Aunque también tiene sus lineamientos, pues debe ser "por un período máximo de una hora al día, excepto la denominada de alto rendimiento".



Se especificó cómo se debe realizar en el caso de los menores de edad. "Los niños y adolescentes deberán estar acompañados por un adulto cuidador, quien podrá hacerse cargo de máximo tres menores de edad", reza el Decreto.



Y se estableció que debe evitarse el uso de gimnasios públicos y parques. Además, el uso del tapabocas y el distanciamiento social deben ser permanentes.



Asimismo, se listan las personas que pueden seguir circulando. Y se señala que las localidades de Usaquén, Suba y Engativá seguirán con las mismas medidas de la cuarentena estipulada anteriormente y que en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo del 12 de enero hasta las 11:59 p. m. del 21 de enero habrá cuarentena estricta.

