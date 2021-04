Crece la molestia de comerciantes por los cierres en la cuarentena

No más cierres’, eran las arengas que resonaban durante las protestas en diferentes puntos de Bogotá lideradas por comerciantes de la ciudad este jueves, quienes, desesperados, alzaron su voz en contra de los cierres de sus establecimientos durante la cuarentena que va desde este viernes hasta el lunes 15 de abril a las 4 a. m.



Por el incremento de contagios de covid-19 y del nivel de porcentaje de ocupación de camas UCI, el Distrito tomó estas medidas de confinamiento, por lo que los comercios no podrán funcionar durante los días que rige la medida. Esto preocupa al sector comercial, quienes aseguran que los cierres ponen en vilo sus finanzas, que podrían empeorar al ser el segundo fin de semana seguido con cuarentena.



“El sábado que es el mejor día de la semana se pierde, el viernes que todos teníamos la esperanza de poder trabajar también. Esto significa una caída para el comercio formal y una caída en las ventas superior al 80 por ciento, lo cual pues termina agravando más la situación que hoy está viviendo el comercio de Bogotá”, contó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.



Sectores comerciales como La Favorita, en el centro de la capital, La Alquería, en el sur, y Cedritos, en el norte, mostraron este panorama de preocupación por parte de los comercios formales, especialmente pequeños. Con pancartas y banderas rojas, pidieron a la administración distrital alivios económicos para solventar las pérdidas y un plan que les permita funcionar durante las cuarentenas a aquellos negocios que cumplan las medidas de aforo limitado y bioseguridad. Inclusive, a la altura de la carrera 30 con calle 76 se presentaron bloqueos en las vías vehiculares producto de estas manifestaciones, deteniendo el tránsito y el servicio de TransMilenio en esta vía por unas horas.



“Estamos implicadas más de 1.000 familias, porque el gremio textil de La Alquería es muy grande”, le manifestó a Citytv un comerciante del sector durante las protestas y plantones.



A pesar de las nutridas protestas que se desarrollaron, este inconformismo no se va a acabar ahí. En los últimos días, cerca de 20.000 comerciantes en sectores como San Victorino y El Restrepo han asegurado que no acatarán las medidas de confinamiento ordenadas por la Alcaldía. Ante el agobio, se declararon en desobediencia civil y manifiestan que tendrán sus negocios abiertos para estos días como forma de mostrar su molestia y preocupación.



Inclusive, han señalado que varios negocios han hecho altas inversiones en bioseguridad para funcionar, y que podrían quebrar si no continúan trabajando. Además, según cifras de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), más de 50.000 empresas de Bogotá se han visto afectadas durante la pandemia.



“Hemos hecho inversiones millonarias para los temas de bioseguridad. Siempre hemos estado comprometidos con cumplir porque sabemos que la salud es primordial. Pero los cierres nos están ocasionando problemas serios”, contó una comerciante durante los plantones en La Favorita.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET