¿Por qué Chapinero, Antonio Nariño y el Centro no están en cuarentena?

Después de la decisión de declarar seis nuevas localidades en cuarentena estricta, a partir del próximo lunes 18 de enero, y durante 14 días, surgieron preguntas sobre por qué no se contempla la misma medida para localidades que en el pasado tuvieron la restricción por sus altos contagios.



Esas localidades son Chapinero y Antonio Nariño, que tienen zonas comerciales muy transitadas, son fuente de aglomeraciones y tienen población adulta mayor, que es la que está más en riesgo en caso de llegarse a contagiar.

Pero, además, están las del Centro, Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe, donde se encuentran sectores con alto riesgo de aglomeración, como la carrera séptima y San Victorino. Estos lugares son concurridos por personas de otras localidades, como es el caso de los vendedores informales, lo cual se convierte en un riesgo porque podrían esparcir el virus en sus localidades.



En este 2021, en la ciudad ya se han declarado dos cuarentenas: una con Suba, Engativá y Usaquén, y la segunda en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Esta última debía terminar el 21 de enero, pero fue adelantada para 18.



Según la página web Saludata, Chapinero, que en la primera ola de contagio estuvo toda o parte de ella varias veces en cuarentena, tiene 940 casos activos de covid-19. Una situación similar vivió Antonio Nariño, con 497 activos.



La primera, de acuerdo con los datos presentados por la alcaldesa el lunes anterior, tenía un Rt (número de personas que se contagiadas por un infectado) de 0,9, es decir, el virus está circulando con menor velocidad que en otras zonas de la ciudad. Mientras que la segunda, reporta un Rt de 1,1. En otras palabras, el virus está en plena expansión.



Las localidades del Centro, Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe, tienen 524, 188 y 633 casos activos, respectivamente. Y la velocidad de contagio es de 0,9 para las dos primeras y 0,8 para la tercera.



Y si bien esos indicadores no ponen a esas localidades entre las de mayor contagio en la ciudad, sí pueden estar expuestas a quedar en cuarentena si crecen las cifras.



La decisión de declarar una cuarentena es para reducir los casos de contagiados y la demanda de unidades de cuidados intensivos (UCI), que están en 91,7 por ciento de ocupación y 93,5 por ciento la exclusivas de Covid.



Pero para tomar la decisión, la Alcaldía de Bogotá tiene en cuenta indicadores como los casos activos, la velocidad de contagio y la positividad (personas a las que les han realizado la prueba y resultan contagiadas ). Además, a la población adulta mayor, que es la que más está en riesgo de morir si son infectados. Este sería el caso de Teusaquillo, que tiene un Rt de 0,9 y 1.28 casos activos.



Sin embargo, académicos como Luis Jorge Hernández, médico salubrista, epidemiólogo y profesor de la Universidad de los Andes, es crítico a la forma como se toman las decisiones sobre las cuarentenas en Bogotá. De acuerdo con el experto, eso se hace sobre datos absolutos y no sobre tasas que permitan comparar los indicadores.



“Están tomando decisiones sin mucha información, son decisiones más de tipo político”, asegura Hernández, quien considera que lo ideal es que las cuarentenas se tomen sobre información finita y sean por barrios o por UPZ, pero no por localidades, como se hace en Madrid (España).



“Las decisiones deben tomarse por tasa de casos activos, porcentaje de crecimiento, de positividad y por los indicadores del PRAS (número de contactos por caso, tiempo entre la realización de la prueba y entrega de resultado, porcentaje de contactos captados antes de las 48 horas, porcentajes de personas que están aislados), eso sí tendría más validez”, afirma el docente.



En el caso de Teusaquillo, por ejemplo, Hernández dice que no entiende por qué se declaró en cuarentena toda la localidad y que de ser por la población adulta mayor, asegura que más tiene Chapinero y Barrios Unidos.



Hernández considera necesario que se vuelvan a convocar a los académicos y sectores independientes para los análisis sobre la pandemia.

REDACCIÓN BOGOTÁ