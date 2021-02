Ocupación de camas UCI en Bogotá cae al 81 por ciento

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que el lunes en la noche la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) cayó al 81 por ciento. La afirmación la hizo este martes en la tarde, al anunciar las nuevas medidas en la ciudad, entre ellas el paso de la alerta roja del sistema hospitalario a alerta naranja.

La presión sobre las UCI fue uno de los motivos por los cuales la ciudad declaró el año pasado y en enero de este año medidas de restricción a la movilidad como las cuarentenas, el pico y cédula y el toque de queda.



López destacó como positivo este indicador y dijo que llegó a estar en 94 por ciento.



La mandataria también destacó que los casos activos de covid-19 en la ciudad cayeron a 32.000, después de que estuvieron por encima del 50.000.



No obstante, llamó la atención de los bogotanos para que se sigan cuidando. Reiteró en que mientras no llegue la vacuna, no habrá vida normal. De hecho, insistió en que este año debemos seguirnos cuidando porque existe el riesgo de un tercer pico.



Invitó, así mismo, a seguir implementando las medidas de cuidado y a no realizar reuniones fuera del circulo familiar estrecho.



REDACCIÓN BOGOTÁ