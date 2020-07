Así están las calles de las localidades que volvieron a cuarentena

Mauricio Moreno

La alcaldía también anunció que en el caso de las localidades en cuarentena estricta no aplican las más de 40 excepciones dadas a conocer por el Gobierno Nacional a principios de la pandemia, solo las cinco que definió el Distrito el pasado domingo 12 de julio.



De manera que las personas que trabajen en una localidad en cuarentena no pueden dirigirse allí, a no ser que sea una labor permitida dentro de las excepciones. De la misma forma, las personas que sean residentes de una de estas zonas en aislamiento y laboren fuera del mismo, no podrán dirigirse a su lugar de trabajo.