Todo lo que tiene que saber sobre la nueva normalidad en Bogotá

La alcaldesa Claudia López anunció las medidas para la 'nueva realidad' en Bogotá. Horarios, restricciones, permisos y reaperturas hacen parte de esta fase que comenzará el jueves 27 de agosto.



Será una nueva etapa de cuidado en la que la ciudad funcionará bajo un 'cupo epidemiológico' que consiste en mantener el balance entre la activación económica y el manejo de la pandemia.



EL TIEMPO reunió las preguntas de los lectores sobre el funcionamiento de esta nueva fase, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre la 'nueva realidad'.

¿Sigue el 'pico y cédula'?

Sí. Esta restricción se va a mantener en la nueva normalidad. Regirá como venía aplicando desde que comenzaron las cuarentenas.



Los días con fecha par no podrán ingresar a establecimientos comerciales las personas cuyo número de cédula termine en número par. Y los días con fecha impar no podrán ingresar a estas plataformas los ciudadanos con número de cédula terminado en dígito impar.



Pero ¡ojo! Esta medida no aplica para el ingreso a los restaurantes, usted podrá entrar a estos establecimientos sin necesidad de cumplir el 'pico y cédula'.

¿Y el 'pico y placa'?

Los vehículos particulares no tendrán 'pico y placa'. Esta medida continuará sin aplicarse, pero las personas deben tener en cuenta que sí rigen las restricciones de movilidad y las excepciones que hay en esta nueva fase para terminar de superar la pandemia.

¿Qué pasará con las cuarentenas?

Las cuarentenas terminarán el jueves en Bogotá. Ya no habrá aislamiento sectorizado ni general, y empezarán a regir las normas de la 'nueva realidad'.

¿Cómo funcionan los horarios de reapertura?

- De lunes a domingo: los sectores esenciales podrán abrir sin restricción de operación. En este renglón se ubican las plataformas que comercializan productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos.



- De lunes a sábado: el sector de la construcción podrá operar durante estos seis días, en el horario después de las diez de la mañana.



- De lunes a jueves: la manufactura y el comercio al por mayor podrán abrir cuatro días a la semana comenzando la operación a las diez de la mañana.



- De jueves a domingo: Podrán operar el comercio al por menor, los restaurantes, las lavanderías y las peluquerías, y no tendrán restricción de horario.



Además podrán funcionar las actividades sociales y culturales al aire libre. Habrá ciclovía, parques y senderos.



- Todos los días excepto el jueves: las oficinas, los servicios profesionales y la educación.

¿Puedo ir a los restaurantes?

Sí. En la 'nueva realidad' todos los restaurantes de la ciudad podrán volver a abrir sus puertas, pero eso sí: no deben superar el 25 % de su capacidad de ocupación, y solo podrán operar de jueves a domingo.



La reactivación de estos establecimientos podrá hacerse de dos formas: la primera bajo la modalidad de 'Bogotá a cielo abierto', utilizando calles, andenes y terrazas habilitadas para este fin, y la segunda usando sus espacios internos ubicando las mesas a dos metros de distancia.

¿Se abrirá el aeropuerto El Dorado?

Sí. El Dorado volverá a tener operación. Serán catorce rutas nacionales habilitadas para la primera fase. Estos destinos tienen baja afectación de covid-19 y sus aeropuertos ya cumplieron con toda la aplicación de protocolos de bioseguridad.



Leticia, Cartagena, San Andrés, Pasto, Villavicencio, Cali, Pereira, Rionegro, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta Montería, Barranquilla y Santa Marta, están en este piloto.



¿Y si tengo diabetes, obesidad o hipertensión?

La cuarentena obligatoria para personas que tengan estas comorbilidades fue levantada. El cuidado para estos pacientes dependerá de mayor monitoreo por parte de las EPS y del estricto cumplimiento de las medidas de autocuidado: tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.

¿Puedo hacer deporte al aire libre?

Sí. Desde el próximo 30 de agosto a las siete de la mañana estarán habilitados los parques y la ciclovía.



Pero también hay normas: tendrán una puerta de ingreso y de salida para controlar el aforo, que no podrá superar el 35 %. Usted podrá ir a hacer deporte de forma individual, pues la práctica grupal todavía no está habilitada.



Estarán habilitados los espacios abiertos, las zonas verdes y los senderos peatonales. Y seguirán restringidos los parques infantiles, los gimnasios al aire libre y las canchas deportivas. (Conozca aquí el listado completo de parques habilitados en la ciudad)

¿Cómo funcionará TransMilenio?

El sistema masivo de transporte de Bogotá seguirá funcionando. En la 'nueva realidad' pasará del 35 % de ocupación permitida al 50 %.



Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Mantenga la distancia dentro de estaciones, paraderos y buses. Utilice tapabocas todo el tiempo. Evite hablar dentro de los articulados y viaje con las ventanas abiertas.

¿Qué pasa si alguien incumple?

La alcaldesa Claudia López explicó que mantener el modelo de la 'nueva realidad' es compromiso de todos.



"Si los ciudadanos no hacen su parte o si los empresarios hacen trampa y en vez de trabajar cuatro días trabajan siete y abren en horarios que no se puede, o si la Alcaldía o la Secretaría decide no hacer aislamiento, no cuidar a las personas con comorbilidades, no hacerle seguimiento a las personas que son casos positivos. Si alguno incumple todos fracasamos, por eso es que este es el mayor desafío de cultura ciudadana de Bogotá en su historia, basta con que un sector no cumpla y hace fracasar a todos los demás", afirmó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET