Kennedy y Chapinero, ¿las siguientes que irán a cuarentena?

El nivel de ocupación de camas de UCI en Bogotá sigue disparado, y se espera que las últimas medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá, como la cuarentena de las localidades del norte de la ciudad, empiecen a dar resultados positivos en los próximos días.



Por ahora, el nivel de ocupación de camas de UCI para covid-19 subió este martes al 81,8 % (la ocupación de UCI general está en un 85,3 por ciento), una cifra que no se veía desde julio pasado. Hay 1.435 unidades copadas de 1.754 habilitadas.



Ante esto, muchos se preguntan por qué no extender las medidas tomadas. Por ejemplo, Kennedy es una localidad que tenía al 5 de enero del 2021 4.022 casos activos, más que Engativá (3.785) y Usaquén (2.744), que están en cuarentena estricta.



“Kennedy tiene más casos activos que Usaquén o Engativá, ¿por qué no lo cerraron? Los argumentos del norte es que desde allí salieron muchas personas de vacaciones en sus carros particulares, ¿cuál es el estudio que muestra a dónde se fueron, dónde vivían?”, se cuestionó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



La otra localidad que está siendo objeto de vigilancia permanente por parte de las autoridades sanitarias es Chapinero, que ocupa una buena parte del norte de la ciudad, pero que no fue incluida, por ahora, entre las localidades en cuarentena.



“Otras localidades con dificultades en este momento, que tienen indicadores preocupantes, son Chapinero y Kennedy, pero la evaluación epidemiológica es que un aislamiento preventivo voluntario en todo Bogotá de quienes regresan; las cuarentenas en las tres localidades; las medidas adicionales del Gobierno Nacional, como la restricción al expendio y consumo de licor en el puente de Reyes, y mantener el pico y cédula durante enero, es una combinación que permite buenos resultados y los menores costos en materia económica”, explicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Para Leonardo García Rojas, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, la decisión de extender la cuarentena a otras zonas es tarea de la Secretaría de Salud, pero advirtió “que la situación es crítica, pero no nos puede llevar a generar pánico”.



“Toca ir evaluando día a día los indicadores con las nuevas medidas para generar nuevas acciones. Con el aumento de pacientes en UCI no covid y con los indicadores de positivos subiendo, genera una emergencia funcional en las UCI y eso es lo que se está manejando”, expresó.

Por su parte, el doctor Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, expresó que la cuarentena sectorial depende de la posibilidad de contagio del covid-19.



“Sucede que esos 2,7 millones de habitantes que viven en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá representan el 30 por ciento de contagios en Bogotá, cerca de 500.000 casos. Y cerca del 25 % de las muertes en Bogotá son de estas localidades. La idea es crear conciencia a través de estas medidas”, dijo Navarro.



Agregó que en cuanto a localidades como Chapinero y Kennedy, en la medida en que aumenten las cifras de contagio y el desborde de las UCI también deberán someterse a esta restricción. “Yo celebro que la SDS esté monitoreando estrechamente la evolución de la pandemia y se le enseñe a la comunidad que primero está el bien común”, señaló.

Finalmente, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo en rueda de prensa de este miércoles que están evaluando el avance de las medidas adoptadas y que, en conjunto con el Ministerio de Salud, tomarán las acciones que corresponda dependiendo el avance del virus.

