Razón por la que recomiendan no hacer compras pequeñas en Corabastos

Kennedy es una de las seis localidades de Bogotá que, a la fecha, se encuentran en cuarentena estricta. Esto debido al incremento en el número de contagios por coronavirus en la capital del país y que, en esta zona, ya sobrepasa los 64.900 casos positivos, según la Secretaría de Salud de la ciudad.



Frente a este panorama, las autoridades de Kennedy han sido muy insistentes en cumplir con las medidas de bioseguridad y no salir de no ser necesario. Además, recientemente Yeimy Carolina Agudelo, la alcaldesa local, le recomendó a los ciudadanos no hacer sus compras en Corabastos a menos de que se trate de propietarios de tiendas de comercializadoras de alimentos.



Según Agudelo, es importante para la carga epidemiológica de la zona evitar las aglomeraciones en la plaza, una de las centrales mayoristas más importantes del país.



“Bastante tenemos ya con los comerciantes que llegan a hacer sus procesos y a llevar alimentos a otras zonas de la ciudad y también del país”, aseguró la mandataria.



Por eso, recomendó a las personas comprar sus alimentos en las tiendas de barrio y así, no solo se evitan aglomeraciones, sino que también los bogotanos evitan arriesgarse a un posible contagio.



"El que va a comprar solamente para su casa, que lo haga cerca de la misma, en una tienda, y no se arriesgue a venir hasta Corabastos. Eso es importante", precisó Agudelo, quien manifestó que confía en que evitar el comercio minorista en la central reducirá la posibilidad de contagios.



En lKennedy, la administración local, de la mano de la Policía, adelanta controles para asegurarse que tanto comerciantes como ciudadanos cumplan con la cuarentena estricta y con los protocolos, como el uso debido del tapabocas.



De hecho, de acuerdo con las autoridades, en lo que va corrido de la semana se han impuesto más de 200 comparendos, específicamente por infringir el toque de queda.



Tendencias EL TIEMPO