Hospital de Corferias recibe sus primeros pacientes

El Centro Hospitalario Transitorio ubicado en Corferias ya se estrenó y recibió sus primeros pacientes de mediana y baja complejidad. Ninguno de ellos es paciente covid.



El recinto ferial fue adaptado para descongestionar hospitales en Bogotá que tuvieran que adaptar sus espacios para aumenta su capacidad UCI (Unidad de Cuidados Intensitvos), en medio de la pandemia por coronavirus.



Actualmente (17 de mayo), la ocupación UCI en Bogotá es del 35,57 %. con 217 camas ocupadas por casos confirmados y posibles de covid-19.



Llegar a un escenario del 70 % de ocupación obligaría a toda la ciudad a considerar la cuarentena estricta para todos.

Según reportó la Secretaría de Salud de Bogotá, la mayoría de personas que han llegado son adultos mayores que son tratados por infecciones de vías urinarias, prostatitis, hipertensión y diabetes.

Todos han sido remitidos desde hospitales de la red Distrital y en el lugar han recibido una atención integral según su dolencia.



"En suroccidente tenemos congestión en muchos de nuestros hospitales y por eso Corferias empezó a funcionar. Poco a poco, ya tenemos algunos pacientes que han estado allí y han sido dados de alta. Son personas que no demandan atención respiratoria y que no tienen covid", explicó el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



“Mi estadía en el Hospital Santa Clara fue maravillosa, por la atención y la comodidad, pero la verdad no esperaba encontrarme en este hospital con algo tan diferente, pero a la vez cómodo, privado y muy bien hecho, los felicito”, manifestó la señora Norah Torregroza, quien fue la primera paciente trasladada al Centro Hospitalario Transitorio.

Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Recuerde que la información relacionada con el manejo de la covid-19 es pública y puede ser encontrada aquí.



BOGOTÁ