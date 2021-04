Las excepciones a la cuarentena en Bogotá del próximo fin de semana

Este fin de semana, Bogotá también tendrá cuarentena. Así lo confirmó la alcaldesa de Bogotá Claudia López en el anuncio de medidas para los próximos días: desde las 00:00 de este viernes 23 de abril hasta las 4 a.m. del lunes 26 de abril.

Para que tenga en cuenta, le contamos cuáles son las excepciones contempladas en el decreto 144 de 2021 para los días que haya cuarentena estricta:

a) Atención y emergencias médicas y veterinarias.



b) La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, reactivos de laboratorio, dispositivos médicos, elementos de aseo y limpieza -, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, (iv) insumos agrícolas y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes así como abastecimiento y distribución de combustible.



c) Comercio electrónico



d) La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos,

incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por

entrega a domicilio y por compra para llevar.



e) La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y

emergencias de servicios públicos domiciliarios.



f) Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.



g) La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de

pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) centrales de riesgo, (vi) transporte de valores, (vii) vigilancia, seguridad privada y de empresas que presten el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas y edificaciones en las que se desarrollen las actividades de que trata el presente articulo, (viii) actividades notariales, inmobiliarias y de registro de instrumentos públicos, (ix) expedición licencias urbanísticas, (x) centros de diagnóstico automotor.



h) Las actividades de los servidores püblicos, contratistas del Estado, particulares que

ejerzan funciones püblicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria.



i) Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, la Secretarla Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretarla Distrital de Educación e IDIPRON, los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar - PAE, así como aquellas actividades docentes y de distribución de material que hagan parte de la estrategia de educación no presencial de instituciones educativas oficiales y no oficiales.



j) El personal indispensable para el funcionamiento de canales de television, estaciones de radio, prensa escrita, digital, y distribuidores de medios de comunicación.



k) El personal indispensable para asegurar la alimentación, atención e higiene de los

animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado.



l) El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas o privadas que se

adelanten en la ciudad.



m) El personal para la ejecución de las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas.



n) Las actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje.



ñ) Las actividades del personal de las misiones diplomãticas y consulares debidamente

acreditadas ante el Estado colombiano.



o) Todas las personas que presten servicio público de transporte.



p) Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte, así como los

conductores y pasajeros exclusivamente para atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera.



q) Personal operativo y administrativo aeroportuario, tripulación y pasajeros que tengan

vuelos de salida o ilegada a Bogota D.C., programados durante el periodo de restricción,

debidamente acreditados con el documento respectivo, tales como pasabordos físicos o

electrónicos o tiquetes, entre otros.



r) Comercio al por mayor y al por menor de primera necesidad.



s) Las personas que retoman por circunstancias de fuerza mayor o extrema necesidad a! Distrito Capital vía terrestre, así como aquellas que se desplazan a sus ciudades de origen.



t) El desarrollo de actividad física individual al aire libre, por un periodo máximo de una (1) hora al día.



u) El IDRD podrá autorizar la realización de eventos deportivos profesionales que cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades competentes en los días de restricción.



v) Las actividades de los Parques temáticos y Parques de Escala Metropolitana.



