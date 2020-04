ABC: Cuáles son las reglas para hacer deporte en Bogotá en cuarentena

Desde este lunes, por disposición del Gobierno Nacional, los mayores de 18 años podrán volver a hacer actividad física al aire libre. Todo, claramente, con una serie de normas para garantizar el distanciamiento social y evitar el contagio en calle.



La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Blanca Inés Durán, dio este lunes instrucciones precisas para que la actividad se haga de manera segura.

"No deben presentar síntomas de ninguna enfermedad respiratoria, es obligatorio el uso del tapabocas y con distancia mínima de cinco metros", enfatizó Durán y recordó que el primer control viene de la "autoregulación" y de la cultura ciudadana. También confirmó que habrá control de las autoridades.

Las reglas

- La actividad física podrá ser hecha solo por personas mayores de 18 años y menores de 60 años. Los menores de edad, por ahora, no tienen permitido salir a hacer deporte.



- Podrán hacerlo por una hora entre las 6 a.m. y 10 a.m..



- La actividad física debe ser de tipo individual (trotar, caminar, montar en bicicleta) y solo podrá ser hecha en un kilómetro a la redonda del hogar.



- Para esto no aplicará el 'pico y género'.



- No se podrá hacer uso de mobiliario de parques: parques infantiles, gimnasios o canchas. "Al tocar cada uno de estos elementos se pueden contagiar el virus", alertó Durán.



-No estarán abiertos los parques metropolitanos ni zonales. La actividad se podrá hacer solo en zonas verdes, andenes y vías en calle.



-Cada persona debe cargar un kit de aseo que incluya toalla, agua, bloqueador.



-Para caminar hay que mantener una distancia de 5 metros entre persona y persona y de 10 metros en caso de que haya trote o uso de la bicicleta.



- En el caso de la bicicleta, no están permitidas las carreras ni los entrenamientos en grupo.



"Los escenarios de alto rendimiento no se abrirán. Para estos deportistas los entrenadores les activan rutinas día a día, adecuadas a los espacios de sus casas", advirtió Durán. Para garantizar el cumplimiento, habrá 300 funcionarios del IDRD haciendo control.



Si usted como ciudadano detecta aglomeraciones, puede llamar al 123 y al 195.



BOGOTÁ