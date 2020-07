Claudia López le presentaría a Duque propuesta de cuarentena general

Este miércoles en la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo una reunión virtual con organizaciones científicas y gremios médicos del país.



El encuentro, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter, se organizó con el fin de "escuchar y analizar sus propuestas para el manejo del pico de la pandemia en Bogotá, incluyendo la posibilidad de una cuarentena general".



El Colegio Médico de Bogotá, una de las agremiaciones participantes, informó que, después de 90 minutos de reunión, López "consideró presentar al presidente Iván Duque la solicitud de cuarentena total en Bogotá".



En su cuenta de Twitter, la agremiación dijo que las organizaciones le presentaron a López una alerta por la demanda masiva de UCI e Intermedios en las últimas 24 horas, lo que, aseguran, "permite prever el colapso del sistema de salud".

Por su parte, la alcaldesa, a través de un video que publicó en sus redes sociales, reconoció que son válidos los argumentos de las asociaciones médicas para insistir en la cuarentena general de 14 días para Bogotá y no una sectorizada, como ya se está implementando.



Sin embargo, López aclaró que, por lo pronto, se acordó monitorear los indicadores durante esta semana y reunirse el próximo martes con las asociaciones médicas y el Ministerio de Salud para evaluar qué medidas son las más adecuadas para la capital de cara a esta emergencia.

Después de 90 minutos de reunión con organizaciones científicas y gremiales del país, la alcaldesa @claudialopez consideró presentar al presidente @IvanDuque la solicitud de #CuarentenaTotalBogota.

— Colegio Médico de Bogotá (@CMBogotaDC) July 16, 2020

Duro día hoy, es el de mayor número de fallecidos en los últimos días por Covid-19 en Bogotá, 73 en total.

Todas las asociaciones médicas con razón insisten en hacer cuarentena general. Acordamos monitorear estos días y reunirnos el martes con ellos y @MinSaludCol para evaluar.
— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 16, 2020

En su pronunciamiento, agregó que este miércoles fue el día "de mayor número de fallecidos en los últimos días por covid-19 en Bogotá, 73 en total" y que la capital se mantiene con 89 por ciento de ocupación en UCI.



El Colegio Médico de Bogotá comentó que la alcaldesa también se comprometió "con mejorar condiciones laborales y protección legal, para los trabajadores de la salud que van a ser llamados durante esta emergencia".



En este encuentro con la mandataria participaron la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud.

Cabe recordar que esta discusión entre Claudia López y los gremios médicos sobre una eventual cuarentena general en Bogotá inició en días pasados, cuando 14 organizaciones elevaron un llamado a la mandataria local y al presidente Iván Duque para implementar esta medida ante el aumento vertiginoso de casos de covid-19.



Su solicitud está basada en el porcentaje de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos actual, la baja disponibilidad del talento humano para atender estos servicios, las variaciones del contagio, la poca disponibilidad de equipos de salud pública para el control de la pandemia y la baja cobertura en pruebas y oportunidad de los resultados para el diagnóstico real de la situación.



Al respecto, Claudia López, en entrevista con 'W Radio', dijo que está "tan preocupada como ellos (los gremios médicos)". "He dicho que Bogotá y Colombia debían prepararse para una cuarentena estricta. Como siempre pasa, nos dijeron que no y ahora los hechos están demostrándolo", agregó.



Y fue enfática: "Yo no descarto la cuarentena general. Si es necesaria, la haremos".

