Los ciclistas sin tapabocas pusieron en riesgo sus vidas

No usaban tapabocas, no respetaron el distanciamiento social, transitaban en grupo, no acataban los llamados de la autoridad y se molestaban cuando los instaban a respetar las normas de bioseguridad.



Por esta razón, no obstante el operativo educativo y de prevención que se realizó en varios puntos específicos en las rutas hacia Patios y El Verjón, la Administración Distrital se vio obligada a interrumpir de nuevo esta práctica deportiva.



Blanca Durán Hernández, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), habló con EL TIEMPO sobre lo que pasó para llegar a esta decisión.



¿Qué cosas absurdas pasaron en la subida a Patios y a El Verjón que motivaron el cierre de las vías para los ciclistas?



En la subida al Verjón, entre las 5 a. m. y las 11 a. m. se registró un total de 6.780 personas, de las cuales, 6.196 eran hombres y 584 mujeres. En este mismo horario, pero en el punto conocido como Belisario, en la subida a Patios, el total de las personas fue de 7.449: 6.844 hombres y 605 mujeres. Cabe destacar que esta misma afluencia de ciclistas es la que normalmente circula durante un puente festivo y no en un solo día como se sucedió ayer. Esta cantidad de ciclistas estaban poniendo en riesgo no solo sus vidas sino la de todos los habitantes alrededor y, adicionalmente, sin el uso del tapabocas, sin distanciamiento social y con todos los riesgos de bioseguridad.



¿Por qué un ciclista que no se cuida puede contagiar a otros si es positivo para covid-19 y es asintomático?



En la actividad física, al pedalear, se aceleran la respiración y la sudoración; de otra parte, se genera el túnel del viento y se expone a los demás ciclistas en caso de no guardar la distancia mínima; por ello es imperativo el desarrollo de comportamientos de autocuidado, como el uso de tapabocas que cubra boca y nariz por completo, el uso de gafas para ciclismo ya que el virus también puede ingresar por los ojos, así como el distanciamiento riguroso entre unos y otros, y no sobrepasar la velocidad máxima de 10 kilómetros por hora puesto que las corrientes de aire pueden arrastrar partículas del virus Sars-Cov2 causante del covid-19 a mayor distancia que al caminar (20 metros entre cada ciclista).



Con este antecedente, ¿hay alguna posibilidad de que los bogotanos puedan volver a disfrutar de la ciclovía pronto así sea con restricciones?

Todo dependerá de la evaluación del riesgo de contagios. En este momento, como lo ha anunciado la alcaldesa Claudia López, tenemos un problema con la ocupación de las unidades de cuidado intensivo (UCI). De esto dependerá si abrimos otros sectores o no.

¿En este momento cuáles son las opciones que tienen los bogotanos para salir a hacer deporte?



Bogotá tiene 5.200 parques entre de bolsillo, vecinales, zonales y metropolitanos. En este momento hay alrededor de 5.000 disponibles para salir a hacer deporte durante dos horas, como lo autoriza el Gobierno Nacional. Las actividades físicas se pueden hacer de manera individual con las medidas de bioseguridad.



¿Cuándo cree usted que sería el momento propicio para abrir los grandes parques de la ciudad, como el Simón Bolívar?



Nosotros tenemos ya listos los protocolos para cada uno de los parques de las ciudades zonales y metropolitanas. Estamos evaluando el nivel de contagio que hay en este momento, el riesgo que puede haber para la ciudadanía y, sobre todo, estamos revisando que primen la vida y la salud de las personas en Bogotá.



¿Cuántas personas trabajan al servicio de estos parques y qué están haciendo en esta cuarentena?



Nosotros tenemos un administrador y un asistente por parque, más los asistentes de las canchas sintéticas existentes. Estas personas nos están ayudando a hacer el mantenimiento de estos lugares, a evaluar qué tipo de arreglos hay que hacer en cada lugar y,sobre todo, a garantizar que las personas puedan volver a los parques en las condiciones adecuadas.



Y de abrirse, ¿cuáles serían las medidas que tendrían que cumplirse allí? ¿Qué han investigado de modelos de otros países?



Básicamente las medidas siguen siendo las mismas. El uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social, permanecer solo con los miembros de familia y no salir con grupos más grande que los allegados con quienes se convive. Y, especialmente, no hacer aglomeraciones en ninguno de los parques de la ciudad.

¿Los centros deportivos están abiertos para entrenamiento de alto rendimiento?



Solamente están disponibles para entrenamiento de deportes individuales y al aire libre. Es decir, en este momento solo están autorizados los sitios que permitan actividades en lugares externos. Los sitios cerrados siguen sin ser autorizados y para los otros espacios ya tenemos listos los protocolos.



¿Qué planes novedosos tiene el IDRD para la ciudadanía en esta cuarentena?



Queremos invitar a la ciudadanía a que aproveche todos los cursos virtuales que el IDRD está ofreciendo a través de sus plataformas. Queremos invitarlos a todas las clases que hay tanto para niños como para adultos y adultos mayores y para personas con discapacidad. Los invitamos a aprovechar toda nuestra oferta de actividad física que incluye desde yoga hasta deportes de combate que se pueden entrenar en casa o en los parques cercanos.



¿Las escuelas deportivas están autorizadas para funcionar?



No. No está permitido el uso de canchas sintéticas para clases para niños y niñas. Ninguna escuela deportiva está autorizada. Les recomendamos a los padres que no envíen a sus hijos a estos lugares porque hay un riesgo alto de contagio.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com