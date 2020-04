¡Ojo! Vehículos de domicilios deben estar inscritos en Movilidad

El Distrito estableció, por decreto, que los vehículos utilizados para servicios de domicilios y mensajería deben estar inscritos ante la Secretaría de Movilidad para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y conocer el número exacto de vehículos de mensajería que hay en la ciudad.



Quienes no cumplan este requisito, de carácter obligatorio, podrían enfrentar sanciones de hasta 877.800 pesos y hasta la inmovilización de su vehículo.

De acuerdo a información de la Secretaría, la medida aplica para empresa y plataformas de comercio electrónico que usen para tal fin autos, camiones y motos.



La inscripciòn debe hacerse al correo controltransitoytransporte@movilidadbogota.gov.co para obtener el permiso de circulación. Allí, la empresa debe reportar "el listado de vehículos automotores autorizados cuya licencia de tránsito así se lo permita (carga o mixto)". También se debe incluir nombre y razón social de la empresa, placa de los vehículos, tipo de vehículo, nombre de los conductores a cargo y sus respectivas identificaciones.Solo así, esos vehículos serán incluídos entre las excepciones de la cuarentena.

Además, se debe cumplir con otra serie de normas. Por ejemplo, los vehículos deben contar con una tarjeta de propiedad que especifique el uso de transporte de carga o mixto. Además, las bicicletas y motos "deben contar con el habitáculo para el transporte de mercancías y no deben llevar cargas sobredimensionadas".



Los conductores, por su parte, deben cumplir las normas de tránsito, portar identificaciones, y llevar elementos de protección e higiene.



Si no se acatan las normas y si los conductores no van plenamente identificados con carnets y logos de la empresa, puede haber sanciones como:



D.12: “Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”. Valor de la multa: $877.800.



C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. Valor de la multa: $438.900.



BOGOTÁ