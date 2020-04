ABC de TransMilenio y movilidad para el 27: qué pasa si llega al 35%

El secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, dio detalles sobre cómo funcionarán la movilidad y el transporte público en la capital a partir del lunes 27 de abril, cuando algunos sectores económicos salgan a retomar actividades.



Tenga en cuenta que el lunes, por el lado de transporte público, habrá servicio de TransMilenio, SITP (azul), SITP provisional, taxis, ciclorrutas y ciclovías temporales.

TransMilenio:

Operará con el 100 % de su flota con los servicios de día hábil. Habrá servicio desde las 4 a.m. en Portal Américas, Tunal, Sur, Usme y en la estación San Mateo. A las 4:30 a.m. se iniciará en el 20 de Julio, El Dorado, Norte, Suba, 80 y en la estación Museo Nacional. Todas las demás estaciones estarán habilitadas y verán llegar los buses de acuerdo al avance de la operación, que irá hasta las 11 p.m.



Tenga en cuenta que el sábado se operará con 70 % de la flota de 4 a.m. a 11 p.m. y el Domingo con el 50 % de la flota de 4 a.m. a 10 p.m.

Tenga en cuenta que si se supera el tope del 35 % de capacidad, se cerrará. Pero las cifras preveen que no haya riesgo: actualmente se opera con 50 % de la flota para atender a 20 % de los usuarios. Desde este lunes, entrará el 100 % de los buses (2.094 troncales y 787 alimentadores).



Para revisar que haya el cupo permitido, se verificará la validación de pasajes en torniquetes y se revisarán los cupos disponibles por las cámaras de seguridad. "Una vez superado el 35 % se genera una alerta y se procederá a realizar la restricción del acceso de los usuarios hasta que se tenga la disponibilidad en la estación o el portal", explicó TransMilenio.

“La alcaldesa ha sido muy clara, el techo es 35 % para transportar pasajeros de manera salubre. Para esto estamos haciendo todos los análisis pertinentes. Estamos estimando que saldrán cerca de 1’030.000 personas al día. Tenemos un nivel de incertidumbre. Por eso pedimos que utilicen medidas como la bicicleta y otras alternativas”, explicó Estupiñán.



¿Pero cuánto es el 35 %?

En total son cerca 1'400.000 validaciones de pasajes. Y se dividen así en los componentes:



Troncal: 843.000 validaciones

Zonal: 510.000 validaciones

Cable: 8.750 validaciones



¿Y quién le pone orden al ingreso?



TransMilenio hace un llamado a la autorregulación y a no subir a los buses que tengan su cupo seguro completo.



Además, se hará una prueba piloto que consistirá en la marcación de sillas para garantizar el distanciamiento y con mensajes enviados al centro de control se verificará cuántos cupos quedan en cada vehículo. Cuando un bus no tenga cupo, no recogerá más usuarios.



Le recomendamos seguir a TransMilenio a través de su cuenta de Twitter (@TransMilenio) para enterarse de las novedades del servicio.

TransMiCable

Operará con el 100 % de las cabinas y con los siguientes horarios:

-Lunes a viernes: 4:30 a.m a 11 p.m.

También habrá servicio en fin de semana

Sitp zonal:

Los buses azules y provisionales también prestarán servicio con el 100 % de su flora entre semana de 3:30 a.m. a 11 p.m. El sábado habrá servicio de 4 a.m. a 11 p.m. y el domingo de 5 a.m. a 10 p.m.





En el caso de los provisionales, habrá exigencias especiales para garantizar la seguridad sanitaria:



- Ir por las rutas autorizadas.

- Promover acciones de autocuidado, aseo y desinfección de conductores.

- Limpiar y desinfectar (al menos una vez por día) los vehículos.

- Circular con las ventanas abiertas.

- Retirar objetos susceptibles de contaminación como alfombras, forros de sillas u otras telas.

- Velar para que en el trayecto haya distancia de por lo menos un metro entre pasajeros.

- Velar por el uso obligatorio de tapabocas.

Taxis:

El servicio se puede tomar a través de dos opciones autorizadas: a través de call center o plataformas tecnológicas. A los taxistas se les recomienda:



- Limpiar y desinfectar, por lo menos una vez al día, los vehículos. Y el interior, al menos tres veces al día.

- Mantener buenas condiciones de ventilación.

- Retirar objetos susceptibles de contaminación como alfombras, forros de sillas u otras telas.

- Usar guantes para la manipulación de billetes y monedas.

Medidas de taxistas ante coronavirus en Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Bicicleta:

La Alcaldía habilitó durante la cuarentena 35 kilómetros de ciclovías temporales, que ahora serán permanentes y en los próximos días sumará otros 45 kilómetros.



En el próximo mes estaremos trabajando con el IDU y la UMV para que los kilómetros nuevos se hagan permanentes.



Consulte las rutas en www.movilidadbogota.gov.co

Las preguntas:

¿Habrá transporte intermunicipal?



“Estamos solicitando al Gobierno Nacional facultades para organizar el transporte intermunicipal y el transporte especial para llevar pasajeros durante la emergencia sanitaria. Estamos tratando de que salga para el lunes”, respondió el secretario de Movilidad.



¿La movilidad compartida será obligatoria?



No. Esta movilidad se está reglamentando para carros particulares y taxis. Pero, por lo pronto, se recomienda practicarla entre círculos familiares que tengan certeza de que no hay nadie contagiado.



“El taxi compartido y la movilidad colaborativa son opciones que analizamos sin ponerlos en riesgo en términos de salud pública”, manifestó el secretario.



¿Habrá pico y placa?



Por el momento, no. Pero tenga en cuenta que solo podrá sacar su vehículo y movilizarse por la ciudad si está dentro de las excepciones del decreto que está por expedirse y si este explícitamente se lo permite.



El Distrito habilitará pico y placa cuando haya condiciones de congestión que lo exijan. Además, el pago para no tener pico y placa queda aplazado hasta nueva orden. El secretario también confirmó que, además del pago, se les pedirá a los interesados una donación para atender a población vulnerable en cuarentena.



BOGOTÁ