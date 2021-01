¿Qué medidas de seguridad habrá en las UPZ con cuarentena?

Las medidas de seguridad para hacer cumplir las cuarentenas en nueve UPZ de cinco localidades de la ciudad no estarán muy alejadas a las implementadas en experiencias anteriores, en las que se cerraron sectores de las mismas características durante el primer pico de la pandemia.



Entre estas están puestos de control a los ingresos de las zonas en restricción, y funcionarios de la Policía, y de diferentes entidades distritales como de Salud, Gobierno, Seguridad, y las alcaldías locales, imponiendo sanciones y haciendo pedagogía en los barrios a propósito de los cuidados por la pandemia.



Los ciudadanos que sean encontrados en las calles de estos barrios y no estén dentro de las excepciones se someterán a una sanción de $ 932.000. Por su parte, los establecimientos de comercio –de los cuales algunos propietarios han manifestado la intención de no acatar las medidas– podrían ser sellados de manera temporal. No obstante, los plantones y manifestaciones que se presentaron ayer en varios puntos de la ciudad donde se aplicará la cuarentena dejan una estela de duda sobre lo que pasará mañana, cuando arranque en firme la medida.



Por lo pronto, la estrategia de la Administración Distrital ha sido el diálogo. Ayer, delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno estuvieron en la avenida Suba con carrera 99, en el noroccidente de Bogotá, hablando con los comerciantes que se estaban manifestando, para llegar a acuerdos y que no acudieran a las vías de hecho.

Por su parte, desde la alcaldía local de Suba solicitaron a los comerciantes formales e informales afectados por la cuarentena respetar las medidas de bioseguridad y que, si van a manifestarse, lo hagan de manera pacífica.



“Tenemos la inconformidad de algunos comerciantes que por cuenta de las cuarentenas no podrán salir a trabajar, y ha sido el estilo de esta administración buscar el diálogo y alternativas que permitan brindar acompañamiento y solución a las problemáticas de carácter social y económica; les pedimos a los manifestantes hacerlo de manera pacífica y entender que el enemigo que combatimos conjuntamente es un virus que está dejando en nuestra localidad más de 30 muertos diarios y que esto debe unirnos en estos momentos difíciles de la ciudad”, manifestó Julián Andrés Moreno, alcalde local de Suba.



Sobre el número de integrantes de la Policía de Bogotá, de la Brigada XIII del Ejército, que suele acompañar estas jornadas, y gestores de convivencia, para el caso de la localidad de Suba, será definido hoy en un Puesto de Mando Unificado (PMU) que será instalado en razón del inicio de las cuarentenas.



Así será la restricción



Esta nueva medida de restricciones a la movilidad sectorizada consistirá en enviar a nueve UPZ a cuarentena estricta desde las cero horas de mañana hasta las 11:59 p. m. del viernes 12 de febrero.

Las UPZ en confinamiento serán Tibabuyes, Suba y El Rincón (Suba); Boyacá Real y Garcés Navas (Engativá); Fontibón (Fontibón); Castilla y Timiza (Kennedy), y Los Cedros (Usaquén). Es decir, cerca de 1,5 millones de personas de estas zonas solo podrán salir a realizar las actividades esenciales que dictan este tipo de confinamientos.

