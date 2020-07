Este es el cronograma de cierre por localidades en Bogotá

La capital del país tomó una nueva decisión para contener el avance del coronavirus: se trata de una cuarentena estricta por localidades. El Gobierno Nacional aceptó esta propuesta y el cronograma de cuarentena sectorizada será de la siguiente manera.



(Lea también: A partir del lunes, toda Bogotá entra en alerta naranja: López)

Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante estas fechas "absolutamente todo va a estar cerrado, vamos a suspender todo lo que no sea comercio de bienes no indispensables, todos en casa excepto que trabajemos en cinco actividades indispensables".



Hay cinco localidades que no tendrán cuarentena estricta porque el riesgo de contagio es menor que en otras. Estas son: Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz.

(Lea también: Actualización: Nuevas cifras de contagios de coronavirus en Bogotá)

Del 13 de julio al 26 de julio



Ciudad Bolívar

San Cristóbal

Rafael Uribe Uribe

Chapinero

Santa FE

Usme

Mártires

Tunjuelito

(Además: En estación de Policía de Usaquén pasó su primera noche médico Soler)

Del 27 de julio al 9 de agosto:



Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón

(Le puede interesar: Estos son los síntomas del coronavirus que se conocen hasta ahora)

Del 10 de agosto al 23 de agosto



Suba

Engativá

Barrios Unidos

Lea más noticias de Bogotá:

- Mellizos de 8 años salvaron a su hermana y mamá de un infierno

- Otra vez se prenden las alarmas por linchamientos en Bogotá

Este es el cronograma por localidades. Foto: Alcaldía de Bogotá

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET