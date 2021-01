Así será la nueva cuarentena total en Bogotá este fin de semana

Este fin de semana habrá un tercer ciclo de cuarentena total en Bogotá, como parte del paquete de medidas implementadas para bajar la velocidad del contagio del nuevo coronavirus en este segundo pico que está atravesando la ciudad.



Así las cosas, hoy (viernes 22 de enero) desde las 8 p. m., y hasta las 4 a. m. del 25 de enero, habrá cuarentena estricta en toda Bogotá. Es decir que en la ciudad se podrá salir solo a lo estrictamente necesario.



Recuerde que solo está permitido salir a abastecimientos de productos esenciales (lo hace una persona por familia), a sacar la mascota durante máximo 20 minutos, a atender asuntos de fuerza mayor o a cuidado de adultos mayores o personas en condición de discapacidad. En las cuarentenas también están exceptuados los trabajadores de la salud, de vigilancia y de otra serie de oficios que están enumerados en el decreto 023 de 2021.



Además, no olvide que sigue vigente el pico y cédula, que se aplica todos los días. También está funcionando de manera normal la medida de pico y placa.



Se restringirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos y espacios públicos desde las 8 p. m. de hoy hasta las 4 a. m. del lunes 25 de enero. Sin embargo, sí podrá adquirir licor a domicilio.

No olvide que durante la cuarentena se permite hacer actividad física individual al aire libre por un periodo máximo de una hora. Cúmplalo y use siempre el tapabocas.

Por último, aunque no está prohibido, viajar implica generar mayores contactos y exposición a municipios que, quizá, tengan menos herramientas para enfrentar el covid-19. Salga de la ciudad solo si es necesario y, durante el viaje, use tapabocas y mantenga ventilación. Infórmese de las restricciones que haya en su destino

