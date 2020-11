Así será el control a 2 millones de personas que entran a cuarentena

La nueva fase en la lucha contra el covid-19 que arrancó hoy en Bogotá plantea varios retos a las autoridades distritales, que deberán buscar la forma de hacer cumplir unas medidas restrictivas a una ciudadanía que de a poco ha vuelto a salir a las calles a recuperar su normalidad.

Las ocho localidades que inician el aislamiento (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito) suman 2’345.835 habitantes, casi la población de Medellín.



“Por su tamaño y la cantidad de accesos que tienen, no será fácil ejercer un control estricto sobre los límites físicos de las localidades. Además, tampoco se cuenta con el numero suficientes de policías”, advirtió Ómar Oróstegui, experto urbano.



(Además: La nueva guía para protegerse en el transporte público)



El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, manifestó en conversación con EL TIEMPO que en estas zonas habrá 28 puestos de control que tendrán personal de Policía, Ejército y algunas entidades distritales, para regular el ingreso y la salida de las personas de las localidades en cuarentena.



Explicó que habrá 1.800 funcionarios y contratistas de diferentes entidades de la Administración Distrital recorriendo estos sectores para hacer control epidemiológico, pedagogía y cerrando los establecimientos comerciales que incumplan con las medidas estipuladas.



El secretario de Gobierno agregó que habrá 350 funcionarios de su entidad, entre ellos inspectores de Policía, recorriendo estas localidades para imponer comparendos a quien desobedezca las normas, pero principalmente en acciones pedagógicas.



(Le puede interesar: Carta a un indisciplinado / Voy y vuelvo)



“Vamos a tener 850 policías adicionales a los que estaban operando en los turnos cotidianamente. Esto porque se levanta, según nos informó el Gobierno Nacional, el aislamiento del 20 por ciento del pie de fuerza, lo redujeron al 5 por ciento, entonces habrá más disponibilidad”, manifestó Gómez.



Adicionalmente, habrá 300 hombres de la Policía Militar, de la Brigada XIII del Ejército Nacional, que acompañarán la vigilancia. Ante este enorme dispositivo de vigilancia, Oróstegui hace una advertencia de lo que podría pasar con muchos ciudadanos que viven en las localidades en aislamiento.



“Puede darse que las personas, para evitar la cuarentena y poder seguir con sus actividades, se desplacen temporalmente a otras zonas de la ciudad donde familiares y amigos, corriendo el riesgo de expandir el contagio que es lo que se quiere evitar”, señaló.



El alcalde local (e) de San Cristóbal, Ánderson Acosta Torres, explicó las acciones que tomará.



“Vamos a tener restricción a la movilidad peatonal y vehicular. Vamos a fortalecer y a intensificar la entrega de ayudas humanitarias. Vamos a incluir nuevas zonas en conjunto con la secretaría de Salud, para hacer testeo gratuito”, dijo Acosta.

San Cristóbal El alcalde local (e) de San Cristóbal, Ánderson Acosta Torres, reforzará medidas de inspección, vigilancia y control de medidas de bioseguridad.

Otras restricciones

La ciudadanía debe tener en cuenta que en las localidades donde regirá la cuarentena por 14 días queda prohibido el expendio de licor, mas no su consumo, que puede hacerse en casa. “Si tuviéramos ley seca, que es lo que hay en Medellín, entraríamos con la policía a la casa a controlar que estuviera tomando. La gente puede consumir licor en sus domicilios”, aclaró Luis Ernesto Gómez.

‘Estas medidas tienen una repercusión honda’: Fenalco

En las localidades de la ciudad que empiezan hoy su turno de cuarentena estricta (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito) hay 2’345.835 habitantes, es decir, el 28 por ciento de la población de la capital del país.



El cierre de estas localidades, que juntas componen el bloque suroriental de la ciudad, el centro y algo del nororiente, y donde el comercio empezaba a dar sus primeros pasos de recuperación, preocupa a Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.



“Estas medidas tienen una repercusión honda, nosotros hemos recibido llamadas de gran cantidad de comerciantes. Estamos convencidos de que ahogan el aparato productivo y llevan al cierre definitivo. Muchos han dicho que con esto no hay forma de mantenerse, unos que recién abren”, lamentó.



Las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Los Mártires durante las últimas semanas habían no solo recuperado buena parte del comercio formal, sino principalmente el informal, que de nuevo se había tomado las calles y los principales sectores comerciales.



(Lea también: Por qué Bogotá vuelve a una cuarentena estricta por localidades)



“Estamos en una curva de contagios muy alta, pero el comercio formal no es el generador de eso, es una isla en ese universo de comercio y gente en la calle. Al comercio formal la gente llega, se desinfecta, se entra a un lugar donde hay un aislamiento y un respeto por los protocolos”, manifestó Orrego.



En un comunicado de prensa, Fenalco informó que el decreto no contempla alternativas para el día sin IVA, “lo cual se traduce en un trato desigual para el comercio ubicado en las localidades de Tunjuelito, Santa fe, Los Mártires, Chapinero, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme que ven en esta jornada un alivio para la crisis que viven”.



Finalmente, en Fenalco explicaron que hoy presentarán un cálculo de las pérdidas que podrían generar volver a la cuarentena, esta vez por localidades.

Van 14.507 casos en las zonas que se cerraron

Las ocho localidades que arrancaron una nueva etapa de la cuarentena hoy, conforme a lo consignado en el decreto 169 del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al 6 de julio, aportaban el 30,4 por ciento del total de los casos positivos de covid-19 de la ciudad.Sin embargo, entre estas hay tres localidades en las que las autoridades centraron su atención.

La cuarentena se rotará cada 14 días en tres grupos de localidades. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Los Mártires están entre las localidades de este grupo con el índice de transmisibilidad más alto al 4 de julio. Usme es una de las localidades donde se observa el mayor aumento de la positividad de las notificaciones, equivalente a un incremento del 77 por ciento”, se lee el decreto distrital.



En estas tres localidades, a corte del 11 de julio, iban 117 fallecidos. Entre las ocho sumaban 385 muertes. El total de casos positivos hasta el 11 de julio por el nuevo coronavirus en el primer grupo de sectores que entran a cuarentena era de 14.507.



“Que las localidades como San Cristóbal, junto con Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Santa Fe, Usme y Rafael Uribe Uribe son las localidades del Distrito que mayor aumento de casos han tenido en comparación con el 6 de junio, aumentos por encima del 223 por ciento en todas estas localidades”.

El segundo grupo de localidades que irán a aislamiento

El próximo 26 de julio, las primeras ocho localidades que arrancaron hoy la cuarentena, terminarán el aislamiento para dar paso a otro grupo que estará integrado por las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, e irán del 27 de julio al 9 de agosto.



Suman 2’729.803 habitantes, equivalente al 32,6 por ciento de la población de Bogotá (similar a la de Medellín). Dichas localidades registran el mayor número de casos en el Distrito. Entre las cuatro se han confirmado 16.660 contagios al 11 de julio.



El último grupo que irá a cuarentena es el integrado por Suba, Engativá y Barrios Unidos. Allí se concentran 2’550.219 habitantes, lo que representa el 30,4 por ciento de la población de la capital del país. Hasta el 11 de julio iban 8.847 casos en estos sectores.



“Las localidades Suba, Engativá y Barrios Unidos han mostrado un aumento no solo del número de casos, sino también de la proporción de positividad de la notificación”, se lee en el decreto distrital.

Le podría interesar:

- Auxiliares queman el cabello y golpean a supuesto ladrón en Bogotá.

- Desorden, robos, riñas: ¿se salieron de control los domiciliarios?.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET