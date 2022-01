La Secretaría de Salud registró un aumento del 70,4 por ciento del número de personas lesionadas con pólvora en la ciudad durante las fiestas de fin de año y el puente festivo de Reyes, pasando de 54 casos en la temporada 2020-2021 a 92 entre diciembre de 2021 y enero de 2022.



Asimismo, en comparación con la época navideña anterior a la llegada de la pandemia, el aumento fue de 40 casos, lo que equivale a una variación del 77 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Con estas cifras, Bogotá pasó de ser la quinta región del país con más lesionados a ocupar la tercera casilla, solo detrás de Nariño y Antioquia.



No obstante el llamado de las autoridades de salud para evitar que los menores de edad manipulen pólvora, y aunque la Ley 670 de 2001 establece que está prohibida su venta para este grupo poblacional, 30 niños y adolescentes fueron atendidos en instituciones prestadoras de servicios de salud.



Como parte de las acciones del ICBF durante diciembre de 2021, la entidad instauró cinco denuncias penales a los padres de familia y cuidadores responsables de los menores que resultaron quemados con pólvora. Así lo indicó la directora del instituto, Lina Arbeláez, quien señaló que, además de las denuncias, “se han abierto varios procesos administrativos de restablecimiento de derechos, a niñas, niños y adolescentes quemados con pólvora”.



Uno de estos casos ocurrió el pasado 8 de diciembre. Ese día, tres menores se encontraban dentro de un conjunto residencial de la localidad de Engativá y un volador, lanzado desde la calle, explotó a pocos metros. Una semana después, en Ciudad Bolívar un hombre de 32 años fue impactado por un volador el su rostro en el momento en que observaba juegos pirotécnicos desde la terraza de su casa.



Estos dos hechos tienen algo en común: las víctimas no manipulaban los artefactos. Según los datos de la Secretaría de Salud, en 35 de los 92 casos el sujeto lesionado era un observador y no quien manipulaba la pólvora.



Uno de los datos más llamativos, y que forma parte del reporte diario del Instituto Nacional de Salud, es que la capital del país sigue siendo la ciudad que más casos reporta el Día de Velitas. Este año fueron 25 quemados, siete más que el año anterior y 11 por encima del dato registrado en enero de 2020.

Tipo de lesiones

Con respecto a los tipos de lesiones, las quemaduras, laceraciones, amputaciones y fracturas encabezaron el reporte del Observatorio de Datos de la Secretaría de Salud. Las manos son el lugar anatómico en el que más heridas se reportan: la ciudad pasó de 31 casos a 51. “Las quemaduras por pirotecnia son muy graves, ya que, además de producir heridas por llama, también generan una explosión que afecta los tejidos blandos y extremidades debido a las esquirlas, de ahí la importancia de ir rápidamente al médico”, explicó semanas atrás Patricia Gutiérrez de Reyes, líder de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, en conversación con la Secretaría de Salud.



También se registró un aumento significativo de lesiones en la cara. El número de reportes se incrementó un 200 por ciento, es decir, se pasó de siete quemados en 2020-2021 a 21 en 2021-2022. Este año también hubo un crecimiento del número de acontecimientos que involucran ojos y cuello, así como una disminución de los que afectan piernas y tronco.



Por último, con relación a las localidades de la ciudad donde ocurrieron los casos, la mayor proporción se concentró en Bosa, con el 16,3 por ciento (15 reportes), y Ciudad Bolívar, con el 14,1 por ciento (13 reportes); seguidas de Suba y Kennedy, cada una con el 11,9 por ciento (11 casos). La única zona de la ciudad que no tuvo quemados fue La Candelaria.



En el último reporte de incautación de pólvora entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que data de los últimos días del año pasado, en la ciudad se había realizado el sellamiento de cuatro establecimientos comerciales por vender pólvora ilegal. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá señaló a finales de diciembre pasado que durante la temporada de celebraciones se destruyeron de manera controlada 1.152 kilos de pólvora decomisada por las autoridades.

