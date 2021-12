La Alcaldía de Bogotá ya empezó a tapar los huecos, tal y como lo prometió en el Plan de Choque, que comenzó a ejecutarse el 25 de diciembre y se extenderá hasta el 22 de enero. Este lunes, según un balance preliminar, el Distrito indicó que se habían tapado 6.601 huecos desde el día de lanzamiento de la estrategia, es decir, desde el 9 de diciembre. De nuevo, es clave tener en cuenta que el Distrito cuenta un hueco como cada metro cuadrado intervenido.



(Le puede interesar: Reporte su hueco para que lo tapen en el plan de choque de Bogotá)

“Mientras los bogotanos descansan y cientos de vehículos han salido de la ciudad, estamos avanzando”, dijo la alcaldesa Claudia López durante su visita a uno de los 67 puntos de obra abiertos en este plan de mantenimiento.



En este plan, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) tiene priorizados 46.456 huecos de nueve corredores de entrada y salida de Bogotá:



- La Autopista Norte, entre calle 183 y límites del Distrito



- La carrera 7a, entre calle 183 y límites del Distrito



- La calle 80, entre la avenida Boyacá y límite occidental del Distrito



- La Autopista Sur, entre la avenida Boyacá y límite sur del Distrito



- La calle 13, entre la carrera 105 y límite occidental del Distrito



- La avenida Boyacá, entre calles 80 y 170



- La carrera 9, entre calles 100 y 140



- La avenida Agoberto Mejía, entre calles 6 y 59 sur



- La avenida José Celestino Mutis, entre carreras 7 y 68.



También, participa el Instituto de Desarrollo Urbano (Idu), que atiende 47 a través de 20 contratos y acompaña otros 23 frentes de otros contratistas.



A su vez, este plan es atendido por cinco Fondos de Desarrollo Local, de los cuales tres iniciarán trabajos esta semana: Kennedy (6 segmentos viales), Engativá (3) y Usaquén (2).



Finalmente, están involucradas tres empresas de servicios públicos - ETB, Enel Codensa y Acueducto- para tapar 1.500 tapas hurtadas o deterioradas.



No obstante, en esta estrategia también serán claves las denuncias y reportes ciudadanos sobre esos ‘huecos pesadilla’ que los afectan. Desde principios de diciembre, el Distrito había habilitado una opción en la plataforma y en la app móvil de Gobierno Abierto Bogotá para que los ciudadanos reportaran, con foto y dirección exacta, los ‘cráteres’.

¿Cómo van los reportes ciudadanos de huecos?



Al momento, se han hecho 3.000 reportes. Este es el número de reportes por cada localidad:



Antonio Nariño: 21(17 son viables o están en revisión)



Barrios Unidos: 75 (45 son viables o están en revisión)



Bosa: 43 (28 son viables o están en revisión)



La Candelaria: 8 (5 son viables o están en revisión)



Chapinero: 140 (79 son viables o están en revisión)



Ciudad Bolívar: 84 (46 son viables o están en revisión)



Engativá: 554 (189 son viables o están en revisión)



Fontibón: 272 (196 son viables o están en revisión)



Kennedy: 207 (105 son viables o están en revisión)



Los Mártires: 34 (19 son viables o están en revisión)



Puente Aranda: 181(154 son viables o están en revisión)



Rafael Uribe Uribe: 35 (20 son viables o están en revisión)



San Cristóbal: 29 (16 son viables o están en revisión)



Santa Fe: 30 (27 son viables o están en revisión)



Suba: 755 (371 son viables o están en revisión)



Teusaquillo: 137 (82 son viables o están en revisión)



Tunjuelito: 38 (37 son viables o están en revisión)



Usaquén: 334 (154 son viables o están en revisión)



Usme: 21(12 son viables o están en revisión)





Estos reportes, luego de que pasaron por un filtro de analítica de datos y según indicó la UMV, detectaron que 1.738 son viables de intervención o están en revisión, y 1.230 no son viables.

(Para seguir leyendo: Anuncian cierre total del puente oriental de la carrera 68 con calle 26)



¿Por qué un reporte puede ser clasificado como no viable? La UMV responde: “Se encontró lo siguiente: 600, porque requieren intervención total, es decir, arreglar toda la vía en la que se encuentra el hueco; 310 porque aparecen duplicados; 105 porque no afectan la movilidad; 187 porque no se pueden localizar; 12 por desecación (proceso que ocurre cuando las raíces de los árboles absorben el agua de la estructura de pavimento generando un hundimiento) y 11 por tratarse de vías privadas”.



Sin embargo, los huecos que exijan intervención total de la vía, según indicó la alcaldesa, serán intervenidos con el presupuesto y plan de mantenimiento de 2022, que ya tiene asignados 826.181 millones de pesos.



De otro lado, la mandataria alertó que es clave que el reporte se haga correctamente (ver recuadro) a través del aplicativo, pues “en algunos casos no hemos podido lograr que nos coincida la foto con el hueco que están reportando”.



El Distrito seguirá recibiendo reportes de huecos por las próximas semanas. Además, desde ayer, se habilitó en www.gobiernoabiertobogota.gov.co un visualizador de datos en el que usted podrá monitorear el avance del Plan de Choque.

¿Cómo reportar un hueco?

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá? Foto: Archivo particular

1.Ingresar a la web https://www.gobiernoabiertobogota.gov.co/ o descargar la app Gobierno Abierto Bogotá.



2.Iniciar sesión o registrarse para poder ingresar a la plataforma.



3.Seleccionar la opción ‘Reporte un hueco’.



4.Tomar la foto del hueco o adjuntar una imagen desde su galería.



5.Ingresar la dirección exacta.



6.Reportar.

(Además: Pilas con las obras: claves para moverse en Bogotá durante fin de año)

EL TIEMPO