Armas blancas causan el 40 % de homicidios en la ciudad

El pasado jueves 2 de mayo a las 7:05 de la noche, cuando Julián Pérez* regresaba del trabajo a su casa por le avenida Boyacá al norte, a la altura de la calle 78, tres hombres armados con puñales se lanzaron sobre su camioneta, le rompieron los vidrios y le sacaron el computador, el celular y el reloj. Los delincuentes, recuerda, le gritaban “no se haga matar”.

De pronto, el celular cayó de las manos del criminal que se hizo por su ventana y fue cuando, de la furia, el hampón le lanzó varias puñaladas al cuello. “Por fortuna las pude esquivar”, relata el joven profesional. En medio del susto, estrelló el automóvil que estaba delante. Las cuchilladas que le lanzaron quedaron marcadas en el timón, los vidrios, la silla y en la ropa que vestía. Se salvó.

No corrió con la misma suerte Sebastián Gómez*. El sábado 17 de junio de 2017, cuando tenía 15 años, iba en su bicicleta por la avenida Boyacá a la altura del caño San Carlos. Dos jóvenes con arma blanca le apuñalaron la pierna. Por demorarse en entregar su bici, le dijo el delincuente, le clavó el cuchillo en el corazón. Por fortuna, dice el padre del menor, en el hospital de Meissen le salvaron la vida.



El pasado enero, ya recuperado, Sebastián pasaba cerca del puente del barrio El Lucero por la avenida Boyacá. Un venezolano, cuenta el joven, le salió al paso y con un puñal lo amenazó de muerte. “Y, gracias a Dios, no me pasó nada”, recuerda en medio del temor.



Casos como los relatados a EL TIEMPO por estas víctimas de hurto e intento de homicidio, y que hoy viven para contarlo, hacen parte de las dramáticas cifras de la inseguridad con armas blancas que hoy golpea la capital. Las autoridades distritales y de Policía le mostraron ayer a la ciudad el símbolo de la situación a la que se enfrentan los bogotanos: una montaña de 63.000 machetes, cuchillos, puñales, manoplas, chuzos, entre otros elementos decomisados en los últimos siete meses.



Esto significa que al día se incautan en Bogotá, a juicio de la Policía, cerca de 300 de estas armas, unas 15 cada hora, en controles y requisas que se realizan en portales y estaciones, automotores públicos y privados, motociclistas, peatones y en los entornos escolares.

“TransMilenio es uno de los espacios en donde a diario se decomisan más armas blancas que portan los ciudadanos. En lo corrido de este año, la Policía ha incautado un total de 9.665”, señala la Administración Distrital, que se mostró preocupada por el uso de elementos cortopunzantes no solo en hurtos a personas sino también a residencias, comercio, vehículos y motocicletas.



El pasado 19 de octubre de 2018, la Alcaldía de Bogotá expidió un decreto que restringe la compra y venta de armas blancas en espacios públicos e impone multas de $ 200 mil a quien incumpla la medida. Cifras oficiales señalan que en los primeros meses de este año se impusieron 52.000 comparendos por porte y comercialización.



Si bien hay que reconocer el esfuerzo de las autoridades distritales, de Policía y Fiscalía, entre otros organismos, para reducir los homicidios en Bogotá –en lo corrido de este 2019 disminuyeron un 11,61 por ciento, frente a los cometidos en el mismo periodo de 2018. Lo cierto del caso es que las armas blancas ganan cada día más terreno como elementos letales para la convivencia. El 40 por ciento de los homicidios que se registran en la ciudad y el 10 por ciento de las lesiones personales se cometen con puñal en mano.

“En el hurto con violencia es el arma más utilizada, y hay personas que de manera cotidiana se dedican a utilizarlas para hurtar, lesionar y afectar la seguridad de los ciudadanos”, advierte el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, quien hizo un llamado a los congresistas para que se penalice el porte de armas blancas.



Según la última encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 59 por ciento de los ciudadanos dijeron que el agresor utilizó arma blanca, frente a un 65 por ciento en el segundo semestre de 2017, es decir, una disminución de 6 puntos porcentuales. De ahí que la CCB sugiera continuar con la medida en los espacios públicos.



Frente a la penalización del porte de armas blancas, Patricia González, vicepresidenta de articulación público-privada de la CCB, advierte que aunque sería complementaria a las acciones de control, esta “debe ir acompañada de prevención, cultura ciudadana y de formación policial porque no todo se resuelve con penas”.



Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, señala que no basta con las medidas restrictivas sino que “es necesario que las autoridades de la ciudad, junto con la Policía y la Fiscalía, concentren los esfuerzos en aquellos lugares donde haya más muertos y lesionados con arma cortopunzante”.



Según dijo, el control debe ir acompañado de intervenciones integrales y sostenidas “para cambiar de forma definitiva esos entornos” peligrosos para los ciudadanos.

Número de víctimas bajó de 379 a 335 casos

Las últimas cifras reveladas ayer por la Fiscalía señalan que en Bogotá, entre 1.º de enero y el 8 de mayo de 2019, “el número de víctimas de homicidio se redujo en un 11.61 por ciento”, comparado con el mismo período de 2018. “El año pasado, en los cuatro primeros meses se presentaron 379 víctimas por homicidio, mientras que en lo que va corrido de 2019 se registraron 335”.



En Ciudad Bolívar disminuyó en un 25,84 por ciento al pasar de 89 homicidios a 66. En Kennedy se redujo de 50 a 39, es decir 22 por ciento. Y en Bosa cayó de 42 homicidios a 30, lo que significa una disminución del 28,57 por ciento. También se destacan zonas como Chapinero, con 66,67 por ciento; Antonio Nariño, 66,67 por ciento; San Cristóbal, 63,16 por ciento y Barrios Unidos con 66,67 %.



*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

