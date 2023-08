Colombia vivió uno de los sismos más fuertes el pasado 17 de agosto, el cual tuvo una magnitud de 6.1. Por ello, distintas zonas del país fueron sacudidas durante ese día. Ayer 22 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se presentó un nuevo evento sísmico de magnitud de 3.5 en Medina, Meta.



Esta situación mantiene intranquilos a los bogotanos que se preguntan que tan seguros son las viviendas en las que residen.

Según el Servicio Geológico Colombiano, existen áreas en Colombia que son más propensas a los sismos, como lo son: las regiones Andina, Caribe, Pacífico y el Borde Llanero, este dato no advierte que en otros lugares del país no se puedan presenciar fuertes sismos.



Bogotá, una de las ciudades más grandes de Colombia, cuenta con múltiples infraestructuras de diferentes alturas que abarcan gran parte del panorama citadino, por ello en caso de un nuevo sismo cabe preguntarse si estas edificaciones no colapsarían.

¿Las viviendas en Bogotá son sismo resistentes?

De acuerdo con la página del Ministerio de Vivienda, la norma NSR-10 es la encargada de garantizar las guías de construcción de sismo resistencia, la cual contempla los requisitos generales de diseño y las diferentes zonas de riesgo en el territorio nacional.



Sin embargo, el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, Daniel Mauricio Ruiz, explica que el 60 por ciento de las viviendas en Bogotá no fueron reguladas con esta normativa sísmica.



Otras de las preocupaciones es conservar aquellos predios que son considerados como un patrimonio histórico, pues según cifras del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, son 2.145 predios valorados como bienes de interés cultural. De estos, el 90,9 por ciento son de propiedad de particulares, 4,6 del Distrito y 4,5 de la Nación.

Por otro lado, según la revista de la Universidad Javeriana, el 80 por ciento de la población colombiana está ubicada en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia.

