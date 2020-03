Día a día: ¿Cuántos casos de Coronavirus hay en Bogotá?

Bogotá fue la ciudad que recibió el primer caso de coronavirus en Colombia. El 6 de marzo de 2020 se reportó que la primer contagiada era una joven que había llegado de Milán (Italia) que, días después, además, se convirtió en el primer caso de un paciente totalmente curado.



EL TIEMPO le contará, día a día, a través de recursos multimedia cómo evoluciona el contagio en la capital que ha activado todos los planes de protección y contingencia.

De acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Salud con corte del 26 de marzo, hay 184 casos en Bogotá. Al momento, hay tres personas fallecidas: un hombre de años, un hombre de 76 años y una mujer de 59 años.

Con relación al país, esto equivale al 37,4 % del total de contagiados en el país, cifra que asciende a 491.Por su parte, Cundinamarca suma 22 casos en su territorio.

Así están distribuidos por edades

¿De dónde vienen los casos?

Los casos importados provienen de países como España y Estados Unidos. En la infografía, las palabras de mayor tamaño corresponde a los países a los que está relacionado el origen del caso. Colombia es la palabra más grande porque, al momento, la mayoría de infectados ha sido por relación o contagio de un caso importado.

¿Dónde están pasando la enfermedad?

Así ha sido el avance de los contagios:

Después de que el brote llegara a Bogotá el 6 de marzo, la mayoría de contagios se ha reportado en los días 20 de marzo (29 casos), 23 de marzo (22) y 24 de marzo (48), los tres picos del mes.

¿Cómo va Cundinamarca?

Hasta el momento, así van los municipios contagiados:



Anapoima: 2

Cajicá: 3

Chía: 3

Cota: 2

Funza: 1

Fusagasugá: 1

Madrid: 1

Mosquera: 1

Pacho: 1

Soacha: 3

Sopó: 1

Subachoque: 1

Villeta: 2

Lo que dicen los expertos

EL TIEMPO consultó el comportamiento de la epidemia en Bogotá con dos epidemiólogos y expertos en salud pública. Ambos coinciden en que era clave el aislamiento y los cuidados preventivos para reducir la velocidad de contagio.



¿Cómo ve la evolución de los contagios?



Ignacio Marín (Universidad Javeriana): “Lo que vemos hoy es el fruto de las interacciones de la semana pasada o las dos semanas anteriores. Es muy preocupante lo ocurrió el 24 de mrzo, por ejemplo, cuando se presentó ese gran pico. Y preocupa aún más que desde ese día esas personas siguieron interactuando y potenciando el riesgo. Calculo que para la primera y segunda semana de abril podríamos ver el efecto de ese pico nuevamente”.



Jorge Hernández (Universidad de Los Andes): “Estamos en fase de contención y pronto vamos a entrar a fase de mitigación con un nuevo reto por delante: el contagio autóctono. Los casos van a seguir aumentando pero, defintivamente, la clave no es medir el asunto con número de contagios y número de muertos, sino desde otras variables: número de contactos de esas personas, número de aislamientos, data de camas ocupadas en las UCI, porcentajes de consultas”.



“Creo que las medidas van en la dirección correcta. Lo que debemos hacer como sociedad es bajar la curva y la velocidad de transmisión. Que lo que podía pasar en dos semanas pase en dos meses”.

Ya en Bogotá se han hecho cosas, pero ¿qué medidas faltan?



Ignacio Marín (Universidad Javeriana): “Es casi que inevitable que esta cuarentena se tenga que extender. Y hay que hacer mucha pedagogía todavía. Si tenemos que salir por alguna necesidad, deberíamos tener elementos de protección personal (tapabocas, guantes, protocolos de desinfección). Es urgente también que en Bogotá se establezca el pico y cédula para abastecimiento”



Jorge Hernández (Universidad de Los Andes): “Fortalecer el sistema de información epidemiológica de Bogotá. Es clave establecer vigilancias más dinámicas de población. No estar solo en la lógica de contar casos y muertos. Es hacer vigilancias dinámicas en cortes poblacionales, identificar contacto y focos de infección”



¿Desde el cuidado individual qué debemos hacer?

Ignacio Marín (Universidad Javeriana): “Profundizar las medidas al máximo. El Ministerio de Salud ha expedido manuales que indican, por ejemplo, que al llegar a casa, la persona se debe quitar los zapatos, lavarse las manos y la cara, y apartar la ropa para desinfectarla. Además, se debe hacer desinfección de elementos que se usen frecuentemente, como las llaves, el celualr, el cinturón, las tarjetas, etc”.



¿Cómo ve el caso de Soacha? ¿Supone un riesgo para Bogotá?

Ignacio Marín (Universidad Javeriana): “Soacha no es un riesgo. Pero sí lo son las estrategias poblacionales poco articuladas entre la Alcaldía de Bogotá y la de Soacha. No es posible que se haya disminuido el número de buses, por ejemplo. Si bien es cierto que en estas circunstancias los componentes individuales influyen, la clave del control de una pandemia reside en las estrategias poblacionales gubernamentales y coordinadas”

BOGOTÁ