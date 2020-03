Regresan 23.956 carros en el día habilitado para ingresar a Bogotá

En el primer día de retorno para quienes salieron de Bogotá una vez se declaró el simulacro de aislamiento y a quienes la decisión los cogió afuera transcurrió en completa normalidad. Al final de la primera jornada, la Alcaldía reportó el ingreso de 23.956 carros y la salida de 24.563.



Entre los que ingresaron a la capital, la mayoría fueron automóviles (10.797), motos (5.260), camiones (4.826), buses (1.194) y bicicletas (1.311).

Según la alcaldesa Claudia López, durante el jueves, el día previo a la entrada en vigencia del simulacro de 5 días para quedarse en casa, salieron de la ciudad hacia distintas regiones del país 120.000 vehículos.



Todos los que ingresaron este lunes a la ciudad debieron entregar en los puestos de control establecidos por la Policía y la Alcaldía un formulario diligenciado con información sobre el motivo por el cual habían salido, la dirección donde van a permanecer y número telefónico de contacto. Si las personas no tenían el formato, les entregaban uno para que lo llenaran.



A cambio, los conductores recibieron un volante con la bienvenida y la invitación a dirigirse directo a su lugar de residencia y cumplir con la cuarentena nacional obligatoria ordenada por el Gobierno Nacional, que comienza este miércoles y así empata con el simulacro que desde el viernes iniciaron Bogotá y Cundinamarca.



La primera jornada de regreso a la capital se realizó en el horario de 6 a. m. y las 6 p. m. De acuerdo con la decisión de la Alcaldía y de la Gobernación, solo podían ingresar los vehículos particulares con placas terminadas en número par. Lo mismo para los que salieron.



Los vehículos de carga entraron a la ciudad entre la medianoche y las 6 a. m. y entre las 6 p. m. de este lunes y las 6 a. m. de este martes.



La información que están entregando las personas al entrar va a ser procesada para su análisis y servirá para verificar el cumplimiento de la cuarentena nacional.



Sin embargo, quienes no atiendan la restricción de quedarse en casa se pueden exponer a penalidades, que pueden ser amonestaciones, sanciones económicas o incluso enfrentar procesos judiciales. El manejo va a ser parecido al que se dio con los colombianos que ingresaron al país por vía aérea.



De hecho, una fuente de la Gobernación le dijo a este diario que en coordinación con la Alcaldía van a hacer seguimientos aleatorios para verificar si efectivamente esas personas atendieron el llamado al aislamiento. Con ese fin se les pidió a los viajeros direcciones y teléfonos.



El turno de regreso este martes a Bogotá –o salida– es para los carros particulares con placas terminadas en número impar. Estos podrán ingresar en el horario de 6 a. m. a 6. p. m.

