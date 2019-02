De los 21.693 carros de carga de Bogotá, 11.504 usan diésel

En Bogotá, según cifras de la Secretaría de Movilidad, hay matriculados 21.693 vehículos de carga (no todos activos). De estos, 11.504 usan diésel; 9.557, gasolina y el resto, otro combustible.

Del total de las emisiones de material particulado, estos vehículos aportan el 43,6 por ciento, siendo los que más contaminan en fuentes móviles.



Estos datos de las secretarías de Ambiente y Movilidad no son ajenos a lo que a diario viven los ciudadanos, quienes observan las bocanas de humo negro que sueltan estos automotores cuando sus conductores arrancan o aceleran. En parte, esto lo corrobora la reciente emergencia ambiental que se vivió en Bogotá. Lo más grave es que, según el Ministerio de Transporte, hoy, estos vehículos no tienen una vida útil en años específica y mientras tengan en regla su certificado técnico-mecánico pueden circular sin ningún problema.



Por todo esto, aunque la alerta amarilla y naranja decretada por el Distrito por la mala calidad del aire se haya levantado, aún se mantiene la restricción de 6 a. m. a 8 a.m. para los carros de carga de más de dos toneladas desde la calle 13 hasta el límite con el río Bogotá y desde la NQS hasta la autopista Sur, colindando con Soacha.

Francisco Cruz, secretario de Ambiente, manifestó que a esta restricción se suma la que ya existe en el mismo corredor vial, desde el río Bogotá hasta la avenida Boyacá, en ese mismo horario y para los mismos vehículos. Hay que tener en cuenta que la calle 13 es la vía por la que más carros de carga transitan –en promedio, al día entran 8.971 y salen 8. 285–, seguida por la autopista Norte: entran 7.441 vehículos de carga y salen 5.836.



Expertos consultados por EL TIEMPO manifestaron que para mitigar la contaminación que generan estos vehículos se deben poner filtros; sin embargo, estos no son hoy obligatorios. “Los filtros en los camiones es una medida voluntaria que está evaluando la Secretaría de Ambiente”, aseguró Cruz. Reiteró que con la nueva licitación de buses Euro V se obliga a tener este tipo de filtros.



Edder Velandia, docente de la Universidad de la Salle, aseguró que el uso de filtros en vehículos de carga con tecnologías Euro III e inferiores no es efectivo ni tendría impactos reales en las emisiones. “Cerca del 55 por ciento del transporte de carga tiene más de 15 años de uso y no ha sido posible que este sector entre en un proceso de chatarrización y renovación tecnológica”, agregó el docente en movilidad sostenible.



Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, aseguró que hay carros fidelizados y de propiedad de las empresas que tienen estos filtros. “Tener el filtro ayuda en el costo operativo; un vehículo en malas condiciones mecánicas consume más combustible y se incrementan los costos”, aclaró.

Hay que tener en cuenta que algunas empresas hacen cursos de capacitación a sus conductores para que aprendan que no se debe acelerar el vehículo cuando este esté detenido y a apagar el motor cuando no esté en movimiento, para ayuda a mitigar el impacto ambiental.



Rodríguez enfatizó que son conscientes de la contaminación que producen, pero asegura que se debe hacer un frente común con la calidad del diésel. Sobre este combustible, Ecopetrol dijo que “de niveles superiores a 4.000 partes por millón (ppm) de azufre en los años 90 se llegó a valores inferiores a 30 ppm durante los últimos años. En enero de 2019, el promedio fue de 21 ppm”. Ecopetrol agregó que el mismo diesel que llega a Medellín llega a Bogotá y que están listos para firmar un pacto por la calidad del aire de la capital.

Los viajes

La encuesta de matriz de carga (2015) indica que en la ciudad, estos carros realizan a diario 83.663 recorridos; de estos, el 73 % se hacen en carros que no están matriculados en la ciudad, es decir que no pagan impuestos (61.074), lo que agrava más el problema.

5 preguntas a Juan Pablo Bocarejo - Secretario de Movilidad

Vehículos viejos, el gran problema





¿Qué lecciones de movilidad deja la emergencia ambiental?



Nos pareció una buena lección la flexibilidad y la manera como la ciudadanía acogió unas medidas de un día para otro, lo que no es fácil por ser un cambio en la rutina de la vida de las personas, de la productividad, de las industrias. Entendieron que era un problema de salud de los más vulnerables. Eso es de resaltar. Hay lecciones sobre qué debemos hacer porque una cosa es la concentración y otra, la generación de emisiones.



¿Qué medidas?



Debemos tener una movilidad que sea mucho más limpia y en la cual tengamos muchas menos emisiones. Lo más sexi es hablar de pasarnos a las últimas tecnologías: buses de gas, vehículos de gas. Sin embargo, el gran problema que tenemos son los vehículos viejos. Casi que el 50 por ciento de la contaminación de material particulado está siendo generada por camiones, y es mucho más importante el cambio que usted hace en un vehículo viejo: los de carga, los de transporte especial, los que transportan a nuestros niños a los colegios son de los más contaminantes que tenemos, con más 10 por ciento de las emisiones.

¿Lo de los buses viejos aplica para el SITP Provisional y para el SITP?

Tenemos un lío grande que no hemos podido resolver y es el de no tener un SITP zonal integrado ciento por ciento con TransMilenio, y tres zonas que nunca se lograron adjudicar dentro del esquema del SITP y tuvimos que seguir operando una serie de vehículos viejos, muchos de más de veinte años. La norma dice que no pueden pasar de ahí.



¿Por qué es tan difícil el tema de chatarrización?

El tema de chatarrización es nacional. Estamos en mora de que haya unas reglamentaciones básicas que no se cumplen en camiones. En buses de transporte público hay una norma del Ministerio de Ambiente que dice que no puede ser más de 20 años.

¿Cómo ve la posibilidad de seguir con pico y placa los sábados?

La duda que me genera a mí y que tenemos que estudiar con más detalle es que si ya el ciudadano siente que no tiene la posibilidad de adaptarse porque la medida es muy fuerte, va a optar por comprar otro vehículo. Y ese vehículo que va a tratar de comprar probablemente sea más barato, es decir, más contaminante, o eventualmente una moto. Eso se tiene que estudiar.

REDACCIÓN BOGOTÁ

