La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció el pasado mes de marzo las tarifas para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), TransMilenio y TransMiCable que se encuentran en vigencia en toda la capital.



(Le recomendamos leer: Polémica por idea del Mintransporte de restringir los carros particulares en horas pico).

A continuación, le detallamos las tarifas actualizadas



Buses Componente Troncal y Cable: El valor del pasaje es de $ 2.950.



Buses Componente Zonal (urbanos, complementarios y especiales): El pasaje tiene un valor de $ 2.750.



Es importante destacar que, para acceder a cualquier componente del SITP, es necesario contar con la tarjeta inteligente TuLlave, cuyo valor es de $7.000.



Además de las tarifas base, se han establecido condiciones especiales para los transbordos, que le permitirán ahorrar en sus desplazamientos. Estas son las tarifas y condiciones vigentes:

Tu Llave Plus Foto: Alcaldía de Bogotá

Transbordos

Los transbordos del componente zonal a zonal y de troncal a zonal no tienen costo adicional, es decir, el pasaje es de $ 0.



Los transbordos del componente zonal al troncal tienen un valor de $200. En caso de realizar este tipo de transbordos, usted deberá pagar esta tarifa adicional.



(Además: Los caminos para reducir los 'colados' de los buses del Sitp y Transmilenio en Bogotá).



Es importante tener en cuenta que las tarifas de transbordo aplican hasta por 2 transbordos en un lapso de 110 minutos, contados a partir de la primera validación de la entrada al Sistema. Una vez transcurrido este tiempo o agotados los dos transbordos, deberá pagar la tarifa completa del servicio correspondiente al componente zonal o troncal.

Estas aplicaciones le ayudarán a planear su viaje. Foto: iStock / TransMi App/ Moovit / Transmilenio y Sitp

Es fundamental destacar que las tarifas de transbordo únicamente aplican para los usuarios de la tarjeta TuLLave personalizada. En caso de no contar con una tarjeta personalizada, usted deberá pagar la tarifa completa en cada viaje.



Es importante mencionar que las tarifas de transbordo no aplican entre servicios troncales.



Además, se han establecido tarifas preferenciales para ciertos grupos de la población:



Población mayor de 62 años de edad: Para los buses componentes troncales y cable, el valor del pasaje es de $ 2.500.



En el caso de los buses componentes zonales (urbanos, complementarios y especiales), el valor del pasaje es de $2.250. Estas tarifas son válidas hasta por 30 viajes al mes y es necesario utilizar la tarjeta TuLlave Plus Especial.



Incentivo Sisbén: Los beneficiarios del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN IV) clasificados en los niveles A, B o C, así como la población indígena registrada en los listados censales del Ministerio del Interior, pueden acceder a tarifas especiales.

Estación de TransMilenio Hortúa Foto: Google Maps

Para los buses componentes troncales y cable, el pasaje es de $ 2.500, mientras que para los buses componentes zonales (urbanos, complementarios y especiales) es de $2.250. Además, los transbordos del componente zonal a zonal y de troncal a zonal no tienen costo adicional, y los transbordos del componente zonal al troncal tienen un valor de $200.



(Lea aquí: Ella era Marisol Galindo, la mujer que falleció en un bus de Transmilenio en Bogotá).



Personas en condición de discapacidad: Aquellas personas en condición de discapacidad cuentan con un subsidio del 40% sobre la tarifa en 25 viajes mensuales. Este subsidio corresponde a un abono mensual de $29.500 en la tarjeta TuLLave Plus Especial.



Los transbordos del componente zonal a zonal y de troncal a zonal no tienen costo adicional, mientras que los transbordos del componente zonal al troncal tienen un valor de $200.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

