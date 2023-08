En horas de la mañana de este viernes 11 de agosto se conoció a denuncia de un hombre quien fue intimidado al interior del centro comercial Atlantis al norte de Bogotá.



“Entré por la puerta de la izquierda, subí a un restaurante invitando a mis sobrinos y a mi cuñada a comer una pizza y saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revolver calibre 38, desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos”, dijo para Noticias Caracol.



En su testimonio, también narra que las personas a su alrededor empezaron a gritar, mientras que el delincuente le dijo: "No se haga matar", y finalmente le quitó el reloj y se fue.



"Yo le estiro la mano y él con el revolver hace tiempo para quitar el reloj con toda tranquilidad y sale prácticamente caminando del centro comercial y no supe cómo se fue, si en moto, no tengo ni idea”, dijo para el noticiero.



Mientras avanzan las investigaciones sobre este caso, la víctima ya interpuso una denuncia ante las autoridades por este hurto y se espera que el centro comercial aporte los videos de cámaras de seguridad para la investigación.

¿Cuánto vale e Rolex que robaron en el centro comercial Atlantis de Bogotá?

Estos relojes suelen estar dentro de los más costosos del mercado, pues para su fabricación se utilizan elementos como acero inoxidable 904L, oro de 18 quilates y platino.



Los precios de los relojes rolex pueden variar según estas características: estilo, tamaño, material y el tipo de colección, a continuación el listado de los relojes y su precio. Esta información está basada en la página oficial de Rolex.

Air-King: su precio es de 8.850 dólares, lo que equivale a 35 millones de pesos colombianos. 1908: el precio de este reloj es de 26.200 dólares, lo que equivaldría a 103 millones de pesos. GMT-Master II: su precio es de 19.600 dólares, en pesos colombianos son 77 millones. Cosmograph Daytona: este es uno de los más costosos encontrados en la página web, su precio en dólares es de 38.800 y en pesos colombianos equivale a 154 millones de pesos.

