¿Cuánto dinero gana un rappitendero y en qué se lo gasta?

Ricardo Castro, un colombiano de 22 años, trabaja como rappitendero desde hace siete meses. Suele pedalear por la avenida La Esperanza, calle 26 y carrera 68 durante 10 y 12 horas al día para generar ingresos aproximados a los 40.800 pesos.



De sus hombros cuelga una maleta grande color naranja, donde guarda la comida para transportar los pedidos. Varios instrumentos de trabajo como este, con un valor cercano a los 80.000 pesos cada uno, fueron prendidos en fuego la semana pasada durante las manifestaciones al frente de la sede principal de Rappi, ubicada en el norte de Bogotá.

A la calle 93 con carrera 17 llegaron más de 100 domiciliarios para protestar por mejores condiciones laborales. Entre ellas están las tarifas por entrega, en especial por los domicilios que no pasan de los 3.000 pesos y que, según los trabajadores, implican menor ganancia. También argumentaron que los precios no se reflejan en sus bolsillos, ya que la plataforma digital se lleva la mayor parte.

Castro, a pesar de no participar en las protestas, asegura que los precios sí se han ido disminuyendo por los últimos dos meses. “Es absurdo que al celular nos lleguen ofertas de 2.000 pesos o incluso de menor valor cuando el total del domicilio supera los 35.000 pesos. A veces tenemos que recorrer distancias muy largas y los precios no son justos”, cuenta.



Otra de las razones por la que expresaron su inconformidad a la compañía –creada en 2015 y valorada por más de 1.000 millones de dólares– fue la falta de garantías, seguridad social y pólizas.



Para Nelson Morales, un hombre venezolano de 30 años, trabajar con Rappi implica estar dispuesto a caerse y sacar de su bolsillo para atender posibles heridas. “El que decide trabajar en esto asume una serie de riesgos, prestando este servicio nos pueden robar la bicicleta y tampoco contamos con un seguro que nos proteja en caso de accidentes”, afirma.

Estos son los gatos, en promedio, que asumen los bicitenderos. Foto: EL TIEMPO

Las cuentas

EL TIEMPO intentó hacer un ejercicio con 15 rappitenderos para conocer la realidad de sus jornadas y poder establecer si les alcanza para el sustento diario.



Uno de ellos fue Diego Andrés Orjuela, de 19 años, quien se desplaza desde su casa en Engativá en su cicla de 90.000 pesos hasta Salitre para trabajar seis días a la semana llevando pedidos, labor que realiza desde hace dos meses.



En promedio, por domicilio se gana entre 3.000 y 5.000 pesos y realiza ocho diarios entre semana. Este número suele aumentar hasta 12 pedidos los fines de semana. Lo anterior significa un ingreso mensual de aproximadamente 832.000 pesos.



Con esta cifra, Orjuela paga un arriendo de 250.000 pesos, incluidos los servicios. En almuerzos se gasta, al menos, 15.000 pesos al día, para un total de 360.000 mensuales. Además del mercado que realiza cada mes de 150.000 pesos.



Otros pagos son el mantenimiento y limpieza de la bicicleta, por el que paga 10.000 pesos. Cuando se pincha una llanta, que suele ser entre dos y tres veces al mes, paga 12.000 pesos. El plan de datos del celular, instrumento digital por el que le llegan las ofertas de pedidos, cuesta 90.000 pesos.



Todo esto suma un total de 862.000 pesos, valor superior a los ingresos. “Apenas me alcanza para cubrir todos los gastos. El único pago que puedo cambiar a futuro es el plan con Movistar, los demás son fijos y no me puedo dar el lujo de atrasarme con uno solo”, cuenta Orjuela.



Miriam Molina tiene 27 años y trabaja hace cinco meses como bicitendera. En la cicla, que le costó 110.000 pesos, trabaja de domingo a domingo. En promedio, hace entre 9 y 12 pedidos diarios, es decir, obtiene 35.000 pesos, que se convierten en un ingreso mensual de 980.000 pesos mensuales.

Molina paga un arriendo de 300.000 pesos y 100.000 pesos por servicios. En mercado gasta alrededor de 250.000 pesos mensuales, con el que cocina su almuerzo y lleva a las jornadas laborales.



En cuanto al mantenimiento de la bicicleta, paga cerca de 30.000 pesos mensuales. Por el seguro de salud 80.000 pesos y el plan del celular, 40.000 pesos. Cuenta que en otros gastos, como ropa y actividades de ocio, gasta 150.000 pesos al mes.

Todos los gastos anteriores suman un total de 950.000 pesos.



“Uno llega cada jornada con querer ganar 30.000 pesos para arriba, pero el costo y la distancia a veces no son equiparables a la tarifa del domicilio. Hay tarifas de un pedido de hasta 40.000 pesos y solo nos reconocen entre 3.500 y 4.000”, señala.

Seis de las quince personas consultadas por este diario tienen gastos superiores a los ingresos que alcanzan con esta plataforma.



Frente a la falta de garantías y seguridad social, todos los bicitenderos estuvieron de acuerdo en que las condiciones que presta la plataforma digital podrían ser evaluadas para mejorarlas.



Alfredo Suárez señala que existe una dependencia mutua, pero para Rappi no es claro. “Ellos nos necesitan tanto como nosotros de este trabajo. Decepciona que no valoren nuestra labor”.



