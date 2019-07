Romería en Bogotá de líderes de todo el país que quieren aval verde

Hace 20 días Zahira Camargo llegó a Bogotá como 'delegada'. Viajó desde Arauca para tramitar y reclamar los avales que necesitan los candidatos al Concejo de su región. Diariamente madruga confiando en que entre más temprano llegue a la sede del Partido Verde, en la calle 36 #28A-24, mejores serán las noticias.



Sin embargo, cada día recibe la misma respuesta: “estamos tramitando las firmas, todavía no está”.

Aunque estaba cansada de esperar frente a una puerta de madera más de 13 horas, confiaba en que pronto le darían los avales y regresaría a su municipio, junto a su pequeña de cuatro años y su trabajo. Además, los candidatos a quienes representa tienen pocos días para inscribirse formalmente y competir por una curul en el Concejo.

Como ella, hay otros aspirantes que vienen de la costa, Antioquia, Meta, Tolima, entre otros, buscando uno de los 14 mil avales disponibles para los 1.122 municipios del país. Esperan recibirlo pronto para alcanzar a inscribirse a las elecciones de Concejo, ediles, diputados y gobernadores antes del 27 de julio, fecha en que se cierran.



"Hace dos años me dieron la aval a las 2. a.m.", dice Yobani Guarín de Mapiripán, Meta, quien lleva tres días en Bogotá. Aunque él ya había vivido la experiencia, no logra asimilarla y aún le cuesta cuesta esperar en la intemperie, pero igualmente aguarda, más de 12 horas, abrazando su maleta al pecho.



Hasta este miércoles se había gastado más de 500 mil pesos en viáticos, incluida la estadía porque no tiene un familiar que lo reciba.



Rossana* viene de Riohacha en la Guajira, su voz sobresale entre más de veinte personas porque exige una respuesta a la mujer que atiende en la puerta del Partido Verde, encargada, además, de recoger los papeles que cada uno de ellos presenta.



"Al menos díganle a uno que no, pero hablen", exclama Rossana y enuncia su caso, intentando obtener una explicación, sin éxito. Luego, comparte su experiencia con otras personas que aguardan pacientemente. Incluso, una de ellas le refuta diciendo que todo es debido al control y la democracia que existe en el partido.



"Es cierto, ahora vigilan más. Ya no eligen 'dedocráticamente' y por eso hay tanto requisito", comenta Gerardo Hurtado, aspirante al Concejo por Guayabal de Síquima, Cundinamarca. Él había dejado hace un par de años su vida política, y ahora, con 59 la retoma. Hace tres días está en Bogotá, y de 9 a.m. a 10 p.m. espera frente a la puerta sin importar el frío o el calor. Este miércoles, recibió su aval casi a las 12 de la tarde y su rostro se llenó de ánimo. Ya podía realizar su inscripción.

¿Por qué entregan los avales solo en Bogotá?​

El Partido Verde respondió que los avales son enviados a todas las regiones y departamentos a través de envíos y, en cada lugar, los candidatos se encargan de hacer oficial su inscripción al cargo que desean. Además, según ellos, los únicos que vienen a Bogotá son quienes que no tramitaron los papeles por internet, en el tiempo estipulado.



Desde abril se cerraron las inscripciones para obtener alguno de los 14 mil avales y hasta la fecha se ha entregado casi el 90 por ciento.



Sin embargo, a dos días del cierre, siguen llegando aspirantes que buscan un aval, un co aval o una correción en la sede del Partido Verde.



REDACCIÓN BOGOTÁ