Lo que le cuesta a la ciudad el fraude con tarjetas Tu Llave

Cerca de 21 millones de pesos diarios pierde la ciudad con los fraudes de usuarios de la tarjeta Tu Llave, que da acceso a miles de bogotanos a TransMilenio y al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La trampa la hacen de dos formas distintas. Por un lado, con la reventa de pasajes con la tarjeta personalizada que se entrega a usuarios que en la encuesta del Sisbén tienen menos de 30,56 puntos, a mayores de 62 años de edad y a personas en condición de discapacidad.



Entre estos, según TransMilenio, se han expedido 1’034.098 tarjetas con beneficios vigentes.

El beneficio que reciben es una menor tarifa de pasaje. Por ejemplo, al adulto mayor el pasaje le cuesta 2.160 pesos para TransMilenio y no los 2.400 que regularmente se pagan, y 1.980 pesos para servicios zonales (del SITP). Esta tarifa es válida hasta por 30 viajes al mes.



En el caso de un usuario que cumple las condiciones en la encuesta del Sisbén, el pasaje para TransMilenio solo le cuesta 1.800 pesos. En servicios zonales es de 1.650 pesos.



Y si bien las personas en condición de discapacidad pagan la tarifa normal ($ 2.400), ellos reciben un subsidio de 24.000 mensuales abonado a la tarjeta.

​

La otra forma de fraude es cuando el usuario aprovecha que el sistema de los buses del SITP le da 95 minutos para abordar una nueva ruta sin pagar.



Así, en ese tiempo, pueden hacer hasta seis transbordos. Ahí es cuando algunas personas venden ese viaje, cuando en realidad no tiene ningún costo.



Esos usos irregulares le estarían costando a la ciudad más de 5.000 millones de pesos al año, según calcula un estudio de la unidad de apoyo normativo del concejal Rolando González García (Cambio Radical) con base en información de TransMilenio. Es decir, cada día la ciudad pierde 21 millones de pesos.

No obstante, al ser consultada por este diario, la empresa no reportó cuánto le cuestan esos fraudes, aunque sí señaló que se realizan operativos y en esos casos las tarjetas son desactivadas y al usuario no se le expiden durante seis meses. Estas trampas al sistema se suman a la de los colados en las estaciones, que le cuestan al Distrito unos 220.000 millones de pesos al año.



Las modalidades de fraude con las tarjetas Tu llave quedaron en evidencia en julio del año pasado, durante el allanamiento de dos viviendas en Bosa, operativo en el cual fueron capturadas 14 personas, a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir, estafa agravada y fraude a subvenciones.



En esos inmuebles se encontraron 302 tarjetas que habían sido utilizadas 354.000 veces, según el estudio, para una pérdida de 498 millones de pesos.



Sin embargo, todo indica que el fraude no se ha detenido. Según el estudio, mientras en 2018 se incautaron 1.438 tarjetas, en 2019 (con corte al 27 de diciembre) fueron decomisadas 2.690. De hecho, solo en noviembre del 2019 se identificaron 225 tarjetas Tu Llave con las cuales se hicieron 9.480 usos diarios clasificados como inusuales.



“Son más de 5.000 personas las que usan el sistema con pasajes comprados de forma fraudulenta”, reiteró el concejal, quien asegura que esto demuestra que “los controles no son tan efectivos”.



Por eso, según el cabildante es necesario aumentar las sanciones para aquellas personas que sean sorprendidas desangrando el sistema a través de la venta de pasajes que da la tarjeta personalizada de Tu Llave. Propone suspenderles a esas personas los beneficios durante 30 días. Y si son reincidentes, aumentar la suspensión a 60 días. Pero cuando sea por tercera vez o más, la suspensión sería de por vida.



