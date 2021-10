Esto es lo que costará el parqueo en vía en Bogotá

Están listas las reglas para que comience a funcionar el parqueo en vía en Bogotá. Si bien la Secretaría de Movilidad (SDM) había asegurado que este modelo empezaría en noviembre, ya este martes se firmó el decreto 379 de 2021 que define las normas bajo las cuales funcionará el sistema.



(Le puede interesar: El extraño hombre que atropelló a dos mujeres luego de dañarles el carro)



El parqueo en vía será administrado por la Terminal de Transportes de Bogotá y el dinero recaudado se quedará en el sector público para ser invertido en movilidad.

(Para seguir leyendo: Los que se bajaron del carro)

Las tarifas del parqueo en vía

El decreto establece que los rangos de tarifa por minuto a pagar por el conductor que haga uso de un cajón de estacionamiento en vía serán:



Motocicletas: Desde 43 hasta 154 pesos



Automóvil: Desde 61 hasta 221 pesos



Vehículos más grandes pueden utilizar también el parqueo en vía. Sin embargo, podrían tener que pagar más si ocupan más espacio que el cajón estándar. En caso de que el cajón no esté demarcado, la norma establece que "el cobro estará asociado a la equivalencia en número de cajones que ocupa el vehículo, así:



Microbús o van: 1 cajón



Bus, buseta o camión de 2 ejes: 3 cajones



Camión de más de 2 ejes: 4 cajones"



En ese caso, el conductor debe pagar por el tiempo que ocupe cada uno de los cajones. Es decir, el valor sería mayor que el que paga una moto o un automóvil.



Según el decreto, el valor de la tarifa será definido por la Secretaría de Movilidad o por solicitud del operador "quien realizará una propuesta de las tarifas a cobrar a los usuarios respetando los rangos tarifarios definidos en el Acuerdo 695 de 2017, en el presente decreto y en las actualizaciones que realice la SDM. La SDM contará con cinco días para aprobar la tarifa propuestas por el operador".



También se establece que la SDM puede determinar que el cobro de la tarifa se haga por hora o por fracciones de hora; pero, de todas maneras, la tarifa dependerá de la base por minutos ya enunciada.



Tenga en cuenta que la tarifa será actualizada en el primer trimestre de cada año.

(Lea: La calle 76, una pesadilla para la movilidad en el norte)

Horarios de operación

El decreto da a entender que el cobro por parqueo en vía funcionará en horarios específicos.



Hace la claridad de que "los usuarios podrán estacionar en los segmentos viales habilitados por la SDM fuera de los horarios de operación, caso en el cual no habrá lugar al cobro de tarifa; sin embargo, el cobro de la tarifa se hará efectivo si el usuario permanece en el segmento vial habilitado una vez comience el horario de operación".

¿Dónde se cobrará por el parqueo en vía?

El decreto no da detalles de dónde comenzará el sistema. Sin embargo, hace un mes, la SDM había indicado que el cobro comenzaría en un polígino de Chapinero con 1.000 cupos.



Poco a poco, la ciudad avanzará para tener 13.000 cajas de parqueo en vía.



Lo que sí establece el decreto es que las áreas de implementación del parqueo en vía serán los autorizados por la SDM. Es decir, no será en toda la ciudad, sino en los puntos donde el Distrito lo autorice:



"El Operador podrá proponer a la SDM las áreas de implementación del proyecto, basado en análisis técnicos complementarios de demanda, uso del suelo, oferta de estacionamiento fuera de vía, seguridad e invasión del espacio público por estacionamiento en lugares no permitidos. En todo caso, dichas áreas serán definidas por la SDM".

(Además: Las vías no son solo para los carros, un debate espinoso de no acabar)

¿Cuáles serán los mecanismos de pago?

El decreto da vía para que se haga con "sistemas prepagos, pago en efectivo, aplicaciones móviles, dispositivos electrónicos disponibles en el espacio público o en el área de influencia (...) o mediante cualquier otro sistema tecnológico".



Sin embargo, aún no se conoce cuál será el sistema a utilizar.

¿Qué se hará con el dinero recaudado?

El decreto establece que "los recursos que se obtengan del proyecto de estacionamiento en vía pública serán destinados para los siguientes conceptos:



a) la gestión y los costos de prestación del servicio;



b) la plataforma y medios tecnológicos;



c) el mantenimiento de la infraestructura vial y espacio público; y



d) la implementación de las zonas de estacionamiento.



Así mismo, los excdentes generados de la operación serán destinados al Sitp".

¿Qué pasará con los carriles vehiculares?

El decreto autoriza que se creen, modifiquen o supriman segmentos viales con estacionamiento en vía autorizado.



Sin embargo, esto puede cambiar si en ese segmento hay ciclorrutas, peatonalizaciones temporales, zonas de cargue y descargue, cicloparqueaderos, sistemas de bicicletas o de micromovilidad.

(En otras noticias: ¡Una pausa activa!: conductores del Sitp bailan al son de 'Vaca y Pollito')

EL TIEMPO