Un millón de bogotanos aportan el 42,6 % del impuesto de renta

Bogotá sigue siendo la ciudad que más pesa en el recaudo de impuestos del orden nacional. Para este año, se espera que la capital aporte obligaciones superiores a los 3,2 billones de pesos.

El año pasado fueron alrededor de 1,1 millones de bogotanos (personas naturales) los que tributaron casi 3,3 billones de pesos por este concepto, es decir, el 42,6 por ciento de la tributación nacional. A su turno, las personas jurídicas o empresas aportaron 8,3 billones de pesos, seguidas por ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Las cifras se explican por el tamaño de la ciudad y su incidencia a nivel nacional. Bogotá representa el 25 % del PIB del país, es la principal generadora de empleo, hay más de 3.500 empresas con activos superiores a los 7 millones de dólares y es la ciudad con más empresas pequeñas y medianas, cerca de 50.000.



El impuesto de renta es una contribución que recae sobre los ingresos y el patrimonio de las (personas naturales) y las empresas (jurídicas), quienes están obligados a declarar y pagar anualmente sobre los ingresos del año anterior.



Este tributo “es importante porque el Estado necesita un ingreso para realizar o cumplir los objetivos de inversión social”, explicó Jeisson Ramírez, consultor de la firma Touché Asesores.



Desde el año 2016 y hasta la contribución del 2018, que debe pagarse este año, se comenzó a clasificar los ingresos dependiendo su origen, y esto debe tenerlo en cuenta a la hora de diligenciar el formulario. Se trata de cinco rentas cedulares que se fraccionan en laborales (ingresos, comisiones) para trabajadores asalariados y en algunos casos independientes; de capital (arrendamientos, intereses o explotación de propiedad intelectual); dividendos (utilidades o ganancias por inversión); pensionales y, por último, no laborales.



Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que Bogotá es “una de las ciudades más importantes de la economía porque aquí están asentados los hogares de más altos ingresos y es donde se recaudan los mayores impuestos”.



Esos recursos son los que le sirven al país para ejecutar sus planes de gobierno. Es decir, que Bogotá aporta la mayor cantidad de ingresos a la bolsa pública para atención en salud, educación y obras públicas en general.



Para este año, las personas naturales que deban declarar y pagar el impuesto de renta tienen plazo para hacerlo entre el 6 de agosto y 17 de octubre de este año.



La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) espera recaudar a nivel nacional, por impuesto de renta general, 67 billones de pesos.



¿Cómo sé si debo pagarlo?

Las personas naturales que cumplan las siguientes condiciones están obligadas a declarar o presentar un formulario con sus ingresos y patrimonio referente al año 2018.



1. Que sus ingresos brutos durante el año 2018 sean iguales o superiores a 1.400 unidades de valor tributario (UVT), que equivaldrían a $ 46’418. 000.

2. Consumos mediante tarjeta de crédito durante el año 2018 iguales o superiores a 1.400 UVT, que equivaldrían a $ 46’418.000.

3. Patrimonio bruto igual o superior a 4. 500 UVT, equivalente a $ 149’202.000.

4. Compras y consumos totales iguales a 1.400 UVT, que equivaldrían a $ 46’418.000.

5. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, valor total acumulado iguales o superiores a 1.400 UVT, que equivaldrían a $ 46’418.000.



Cabe resaltar que aunque todas las personas deben declarar, no todas están obligadas a pagar. Y eso depende de una operación que se realiza con base en sus ingresos y su patrimonio, menos los gastos. Por eso es importante contar con una asesoría profesional para no cometer errores.



Además, tenga en cuenta que la retención en la fuente es como un ahorro que usted está realizando mensualmente para pagar el impuesto de renta y, por tanto, debe restárselo a la suma final que debe pagar al Estado.

Datos necesarios para el pago

Las personas naturales que deben pagar el impuesto sobre la renta, dependiendo de sus ingresos del 2018, tienen una fecha asignada de acuerdo con los dos últimos dígitos del RUT (cédula de ciudadanía), y lo pueden encontrar en www.dian.gov.co. Para realizar el pago deben diligenciar el formulario 210, que también está en la página web mencionada.



Se recomienda ingresar con usuario y contraseña, pues el sistema le facilita datos para que usted no se equivoque.



Es importante resaltar que las entidades bancarias autorizadas no recibirán el cuestionario diligenciado a mano.



La Dian recuerda que si no cancela el saldo oportunamente, puede “incurrir en intereses de mora y enfrentarse a un proceso administrativo de cobro coactivo”, en cuyo desarrollo, la administración puede embargar sumas de dinero y bienes.



Por otro lado, si no declara, se enfrenta a multas equivalentes al cinco o al diez por ciento por cada fracción de mes que se haya demorado en cancelar el monto.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET