¿Por qué la mitad de las motocicletas en Bogotá no pagan impuestos?

De las 474.637 motocicletas que hoy están matriculadas en Bogotá, 227.567 son de 125 centímetros cúbicos o menos (48 por ciento) y no pagan impuesto de vehículos. Solo aportan un tributo al Distrito por semaforización, que es anual.



La razón por la cual estos vehículos están exonerados del pago de este tributo es la Ley 488 de 1998 (artículo 141). Esta norma fue promovida por el Gobierno Nacional hace 20 años, cuando en la ciudad el parque automotor de motocicletas no alcanzaba las 30.000. En la última década se incrementó en un 1.000 por ciento, al pasar de 45.000 a 476.000.

El TIEMPO estableció que en el 2015 la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria encontró que esta exención en la actualidad no resulta conveniente dado el crecimiento exponencial de esta modalidad de transporte en las grandes ciudades y, por lo tanto, le recomendó al Gobierno Nacional extender el impuesto a todas las motos.



Expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que esta exoneración debe ser eliminada debido a que estos vehículos, por su cantidad, impactan en el medio ambiente, la accidentalidad y la congestión. Además, las que sí pagan están en desventaja con las de 125 cc o menos.

​Edder Velandia, profesor de la Universidad de la Salle y experto en transporte sostenible, explica que no solo no pagan impuesto de vehículos, sino tampoco peajes ni IVA y entonces tiene un costo de servicio y de operación muy bajo, y esto lleva a que la gente encuentre en ella una alternativa al transporte público.



“Lo que hay que mirar es que ahí existe un costo de seguridad y congestión que se está evidenciando en Bucaramanga, Medellín y Bogotá, y es necesario empezar a cargarles los costos reales de su servicio”, agrega.



Para Ricardo Montezuma, asesor en temas de movilidad y sostenibilidad urbana, estos vehículos de motor generan efectos que deben asumir. “Externalidades ambientales (contaminación), de infraestructura, etc. Las motos consumen bienes colectivos y deben pagar por los efectos nocivos que generan”, afirma.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motos oscila entre 163.050 y 510.750 pesos según el cilindraje. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Siniestros

Otro punto que sale a flote cuando se habla de las motos es la accidentalidad en la que se ven involucradas. Cifras del Distrito señalan que entre enero y agosto del 2017, de los 365 fallecidos en choques de tránsito, 105 iban en moto (de todos los cilindrajes), cifra que no ha bajado en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando de las 354 víctimas totales 105 fueron motociclistas.



El asunto es tan preocupante que el Distrito creó el ‘Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017-2026’ para disminuir las fatalidades, iniciativa que va de la mano del programa Visión Cero, que reconoce que “ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables”.



Además de esto, las motos solo pagan el 54 por ciento de lo que cuestan los siniestros en los que están involucrados y el costo restante es subsidiado por los dueños de carros, con las tarifas de su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En un artículo publicado en EL TIEMPO, en abril de este año, se especifica que el SOAT para motos oscila entre 163.050 y 510.750 pesos, según el cilindraje.



Frente a este panorama, hay una realidad que deben enfrentar las autoridades y es que este tipo de motos se han convertido en un medio de transporte y de trabajo cada vez más usado por los estratos socioeconómicos más bajos.



Un estudio de la Universidad Nacional indica que la moto, “por su facilidad de circulación, es usada en diversas actividades: como herramienta de trabajo y prestación de servicios, así como para viajes, esparcimiento y disfrute de deportes, etc. Además, por ser un mecanismo característico de inclusión social, representa para los colombianos una posibilidad de mejora en la calidad de vida; de hecho, se espera que en los años venideros crezca su uso”.

Calidad del aire

Miguel Forero, director del club SOS Motocultura, dice que las motos de 125 centímetros cúbicos o menos se volvieron una herramienta de trabajo por lo baratas; a esto se suma que el consumo de combustible es muy bajo (con 25.000 pesos de gasolina alcanzan a recorrer 600 o 700 km).



¿Pero qué tanto impactan estas motos en la calidad del aire en Bogotá? Sobre esto, Velandia pone como ejemplo que si una persona que usaba TransMilenio se cambia a una moto de ese cilindraje para movilizarse, se estima que las emisiones de CO2 por kilómetro se incrementan casi 10 veces.

En los primeros ocho meses del 2018, se multaron a 11.787 motociclistas por no tener la revisión técnico - mecánica. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Para la Secretaría de Ambiente, este tipo de vehículo se considera como una fuente móvil generadora de gases contaminantes, dentro de los cuales se encuentran los hidrocarburos y el monóxido de carbono, que son liberados a la atmósfera.



Para los expertos, estos automotores son los responsables de una alta contaminación, ya que el 99 por ciento de ellas utilizan gasolina como combustible, lo que las convierte (todos los cilindrajes) “en aportantes del 9 por ciento de la contaminación emitida por fuentes móviles”, según cifras de la Secretaría de Movilidad.



Sobre los operativos para el control de estos vehículos, el Distrito indica que entre enero y agosto de 2018 se impusieron 11.787 comparendos a motociclistas que transitaban sin la revisión técnico-mecánica o el certificado de emisión de gases.

Entre enero y agosto del 2018 se registraron 354 víctimas fatales en accidentes de tránsito, de estos, 105 fueron motociclistas. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Quiénes usan estos vehículos?

Darío Hidalgo, investigador y practicante de la movilidad sostenible, señala que las motos de 125 c. c. tienen un precio asequible para familias de estratos medios y bajos y se convierten en su principal modo de transporte y en algunos casos de trabajo.

Edder Velandia (U. de la Salle) va más allá y argumenta: “Uno entiende que las motos las están utilizando personas de los estratos socioeconómicos bajos, pero definitivamente si no se genera este tipo de costos (impuestos) reales vamos a seguir teniendo más de estas”.



Para Ricardo Montezuma, debe haber un pago proporcional. La gente de escasos recursos paga bus y eso hace que contaminen menos; en cambio, “no debe haber incentivos para vehículos individuales con motor; deben existir para los de servicio público de transporte”.

Lo que recibe la Secretaría de Hacienda

Según la Secretaría de Hacienda, en el año gravable 2017 se recaudaron unos 15.000 millones de pesos (incluida semaforización, que son cerca de $ 20.000 anuales por vehículo) de las motos que pagan.



Si estos vehículos de 125 centímetros cúbicos o menos pagaran el impuesto, Hacienda podría recaudar potencialmente 4.000 millones adicionales.



